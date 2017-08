Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: educació i societat : laboral : sexualitats : dones El problema de la subordinación de las mujeres En la lectura de un texto cuyo autor o autora desconozco y de título “Mujeres Libres (1936-39) Una lectura feminista”, expone que el anarquismo como “movimiento social, destacaría sobre otras ideologías obreristas en su preocupación temprana por “el problema de la subordinación de las mujeres”. En el proyecto de sociedad futura del anarquismo no tenían cabida el estado y el sistema de producción capitalista “por estar estos basados en relaciones autoritarias y opresoras”, proponiendo un modelo de organización social “no jerárquica, basada en el colectivismo, la autogestión y el espontaneísmo, en la que fuesen compatibles el comunismo y la libertad individual”.



Sin embargo eran conscientes de que además del ámbito laboral, las relaciones de poder, dominación y opresión se reproducían en otros espacios, y por ello proponían como esencial para todo proyecto revolucionario, “una transformación de las relaciones personales” que abarcaría tanto el contexto familiar como la sexualidad.



A raíz de la escisión de la I internacional de Trabajadores, los bakuninistas expulsados rechazaron el “socialismo científico”, defendiendo los principios de autonomía y descentralización, en oposición al autoritarismo marxista.



Mientras que el marxismo consideraba que la emancipación de los trabajadores se alcanzaría mediante la toma del poder político por parte de la clase trabajadora”, los anarquistas propugnaron la supresión del aparato estatal que “tenía su única razón de ser en la protección de los intereses de la clase capitalista”.



Las diferencias entre los distintos procesos de revolución social del marxismo y el anarquismo, desembocó en modos diferentes “de concebir el proceso de emancipación femenina”. Para el marxismo, centrando su análisis de la opresión en el terreno económico, “todas las relaciones de dominación y subordinación tenían su raíz en el sistema de producción”, resolviéndose el problema de la emancipación de las mujeres “tras la revolución que transformaría las estructuras socioeconómicas y, en consecuencia, toda la sociedad”.



Engels “relacionaba el patriarcado con la división de la sociedad en clases y el feminismo marxista, insistió en la posición que ocupaban las mujeres en el sistema de producción y su condición de oprimidas como productoras en el sistema capitalista”.



El determinismo económico marxista fue rechazado por el anarquismo, pues “comprendía la multiplicidad y variedad de relaciones de dominación”, admitiendo que no sería suficiente para la emancipación humana la imprescindible reestructuración económica, propugnando “el cambio social mediante un proceso de transformación cultural y el desarrollo de nuevos modos de relación” que excluyeran la autoridad y la coacción, tomando conciencia de las dimensiones políticas de lo sexual y del papel de la vida familiar, y llevando a considerar aspectos esenciales del proceso de revolución social, la reforma sexual y la emancipación de las mujeres.



Desde la “propuesta de un nuevo orden social y amoroso antiautoritario, heredado del socialismo utópico, el anarquismo contribuyó a la conformación de una conciencia feminista”.



Aparte de grupos específicos y de carácter cultural, el anarquismo español esta compuesto principalmente de un movimiento de sindicalismo revolucionario centrado en la lucha económica entre clases que perseguía la revolución, a través de “la expropiación de la burguesía y la colectivización de medios de producción” que pondría fin a la sociedad de clases.



El papel central de esta lucha recaería en “la sindicación de obreros fabriles quedando relegados a un segundo plano los problemas específicos de las mujeres, cuya especifidad sería ignorada e incluso negada”, quedando desplazada la lucha contra la opresión patriarcal por la lucha anticapitalista.



Esta práctica patriarcal que entraba en contradicción con la emancipación femenina propugnada por el movimiento libertario provocó el surgimiento de la organización de Mujeres Libres, defendiendo la emancipación de la mujer como “condición esencial de la Revolución Social”.



La revolución de los anarquistas planteaba una profunda transformación ideológica y cultural de todos los ámbitos de la vida humana, vinculando el conflicto político-económico con el sexual, que se basaría en dos aspectos principales, el amor libre y el control de la natalidad.



El movimiento neomalthusiano anarquista reinterpretó las teorías malthusianas que propugnaba la abstinencia sexual, creando una ruptura con la defensa y divulgación de la anticoncepción y la maternidad consciente, como formas de autocontrol de la natalidad.



“Uno de los introductores del naomalthusianismo en España fue el pedagogo anarquista Francisco Ferrer i Guardia”, participando en su domicilio en Paría, junto a Emma Goldman en el Congreso Neomalthusiano Internacional en el 1900.



El anarquista Luis Bulffi que dirigía la revista Salud y Fuerza, publicará en 1905 un folleto titulado Huelga de vientres, y será a partir de los años veinte que las ideas neomalthusianas tengan una amplia repercusión, especialmente a traves de revistas como Generación Consciente y Estudios, en el que diversos profesionales recogerán artículos sobre las preocupaciones higiénicas y sanitarias o la preocupación por la eugenesia, así como la reforma sexual, la abolición de la prostitución, la maternidad consciente y contra las enfermedades venéreas.



A diferencia de los reformadores sexuales no libertarios, los anarquistas concebían esta reforma sexual “insertada en un proyecto revolucionario más amplio” que abarcase la transformación de las estructuras socioeconómicas. “Los neomalthusianos anarquistas concibieron el control de la natalidad como forma de resistencia política frente al capital y la guerra”, siendo conscientes de que “el exceso de población obrera favorecía al estado, ocasionaba paro forzoso y abaratamiento de mano de obra, al tiempo que nutría los ejércitos capitalistas”.



“El neomalthusianismo anarquista implicará pues una oposición directa a los discursos poblacionistas y pronatalistas característicos de los régimenes totalitarios como la dictadura de Primo de Rivera en España o la de Mussolini en Italia”



La limitación de nacimientos será pues una forma de resistencia anticapitalista y antimilitarista, pero también feminista, denunciando las nefastas consecuencias de las prácticas abortivas clandestinas.



“Queremos que el individuo (hombre o mujer) sea y quede totalmente libre. Prohibir a cualquiera procrear nos parece tan absurdo y atentatorio a su libertad como absurdo y atentatorio a su libertad sería querer obligarle a procrear. Es padre o madre quien quiere y puede. Es un asunto puramente individual”.



Es a través de la transformación de los modos de relación que los anarquistas conciben el cambio social, considerando a la familia tradicional como “institución contrarrevolucionaria estrechamente ligada con el capitalismo y la propiedad privada y destinada a la reproducción de la ideología dominante” e instrumento de control social, basado en el poder masculino y la esclavitud de las mujeres. “La institución de la familia está basada en la ignorancia de la mujer, en el servilismo y la esclavitud femenina”.



Federica Montseny consideraba que “en las uniones libres la mujer continúa en una posición subordinada con respecto al varón”, proponiendo, “el amor sin convivencia y la desaparición del hogar”.



Una de las fundadoras de Mujeres Libres, Amparo Poch, arremetió contra la doble moral sexual basada en el matrimonio y la prostitución, defendiendo la libertad sexual de las mujeres y su derecho al placer sexual, rechazando el principio de monogamia por estar relacionado estrechamente con el capitalismo y la propiedad privada, preconizando el amor libre.



La sexualidad se concibe factor subversivo que puede convertirse en “un medio de transformación social y contribuir al cambio de las estructuras socioeconómicas al mismo tiempo que la transformación de las relaciones de género”

