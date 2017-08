Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: @rtivisme [Hamburgo] El G-20 y los dias de la revuelta Miles de personas llevaban durante de la cumbre del G-20 su rabia sobre la violencia policial y el mundo que a través de ella se defiende a las calles de Hamburgo. Los policías dejaron ya en la semana antes de la cumbre claro que no serán remilgos, y pusieron de relieve su línea con el ataque directo a la manifestación el Jueves por la noche. Evidentemente calculaban lesiones graves o incluso muertos, como por ejemplo la parte delantera de la manifestación en una estrecha calle bajo los golpes, gas pimienta, gas lacrimógeno y cañones de agua de uso esparcido donde surgió el panico, para muchos sólo quedó la huida a través de un alto muro. Muchxs fueron heridxs, pero también hubo escenas impresionantes y solidaridad, como la gente se respaldaban mutuamente de escalar sobre el muro, los policías de arriba constantemente atacados y muy prudentes filas que aguantaban los golpes de los policías para proteger el resto de la manifestación..El garrote en la cara, la rodilla en el cuello, la pimienta en los ojos, deben recordar quien en este mundo es el que tiene que decidir. En estos días se reunieron representantes de los 20 países más ricos, para asesorar la continuidad del presente orden de miseria. Miles de policías deberían proteger este espectáculo ante aquellos cuales querian contraponer hacia las arrogantes autoridades, con motivo de esta cumbre, su ira, su odio y su resistencia. .

Por la noche del Jueves ya que muchas personas retomaron una parte de la dignidad que nos roban éstas condiciones de mierda dia a dia y atacaron en varios lugares la policía, levantaron barricadas y causaron con martillos, piedras y llamas en muchos lugares de la ciudad grietas en la fachada de una sociedad, en la que solo hay espacio para aquellxs que trabajan, consumen y se ajustan. Apenas eran las barricadas de la noche apagadas, aparecieron temprano a la mañana del Viernes los primeros coches en llamas. En diferentes lugares de la ciudad se formaron grupos para demostrar que son días en los que más debe ir como para el ataque a una reunión de jefes de estado. Entre otras cosas, las agencias inmobiliarias, coches de lujo, los bancos y los brillantes fachadas de los compra-infiernos se convertiron en objetivos de los ataques, y también los primeros policías tuvieron que escapar de los ataques. En muchos otros lugares de la ciudad, bloquearon otras masas sentadas y en manifestaciones, sin problemas entre los diferentes medios usados .El Viernes se descargaba la furia con una fuerza disruptiva, en este contexto y por desgracia es algo muy raro. Interrumpir el silencio del cementerio civil y la normalidad, impedir el funcionamiento de la ciudad de los ricos y del consumo y no dejar ninguna duda de que el estado policial no puede evitar nuestros actos, es una muy empoderadora experiencia .El Viernes una parte del espacio cual las autoridades en beneficio de su escenario de dominación robaron a la gente de Hamburgo, pudo ser recuperado durante algunas horas. A través de barricadas ardientes y continuos ataques a los maderos se convirtió en un espacio en el que por algunas horas las personas podrían decidir lo que quieren hacer, independientemente del poder del estado.

Hubo saqueos, las personas tomaban lo que necesitaban o querían, otros, a su vez, destruyeron los símbolos de un mundo del consumo que mata cualquier sentido de una vida libre y salvaje y los convertiron presa de las llamas.Se demostró que una impresionante variedad de personas, las que en este día compartieron la calle, saquearon, levantaron barricadas y atacaron a la policia, muchas de ellos probablemente no son parte de algún movimiento de protesta. .

Si algún autoproclamado portavoz de alguien dice, esta revuelta se ha contagiada por sí misma y no tenía orientación política, entonces, deberiamos (con toda repugnancia hacia su asqueroso oportunismo) darle la razón: Este necesariamente violenta recuperación de un espacio, que no dominan los maderos la cual significa una ruptura basica con lo que nos imponen día a día, no tiene nada que ver con una agenda política o el programa de cualquier alianza, sino con personas reapropiandonos totalmente de nuestras vidas.Si es así, aquí y allí, una sensación de incomodidad, en caso de duda, incluso miedo a una situación en la que el orden habitual, de hecho, se desorganiza la acompaña, es comprensible parte integrante y necesaria ruptura básica con esa realidad. Debemos además preguntarnos de que miedo de quien o de lo que se trata aquí. Si una friolera y rica sociedad como la de esta ciudad, del dinero y del comercio teme para su propiedad y lo terrible de la destrucción es el hecho de que allí habían robado y tiendas han sido devastados, entonces, esta sociedad hay que destruir. Nuestra domesticación en este mundo autoritario es muy extensa. El poli en la cabeza está fuerte.

Pocxs pueden imaginar lo que significa echar a las autoridades, por lo tanto, debemos crear momentos en los que podemos experimentar su ausencia. El hombre en estas situaciones toma decisiones, las que aparecen después como no correctas o de manera irresponsable, pero en estos momentos como en todas las demás situaciones de la vida esto no es especialmente sorprendiente. También a través de estas cosas deberiamos que debatir, si nos queremos acercar a la libertad. Sin embargo, debe quedar claro que no existe la objetividad – y aún menos en la revuelta! Consiste en el núcleo de la responsabilidad individual y la iniciativa de todxs aquellxs que quieran contribuir.

Es en estos días manifiestamente muy fácil creer el discurso de las autoridades y defensorxs de éste orden. Aquellos que en estos días prontamente arriesgaron vidas eran los maderos, recuerde que no hay nada mas claro que el agua. En la cara de la manipulación y de la propaganda dejar de desputirnos la experiencia liberadora y empoderadora de estos momentos sería un gran error.

Este fin de semana la resistencia ha abandonado el marco político oportunista de la protesta orquestrada y se demuestra una vez más que en la revuelta siempre se torno a la cuestión para qué lado se ha decidido. Por el lado de lxs que quieren ver en ruinas esta sociedad, este orden, este sistema, en el sentido de una vida en libertad y con dignidad, con todos los errores y triunfos, la de la revuelta.

O al lado de ellxs cuales descubren ante la duda, que prefieren un movimiento de protesta abordado en el marco de la seguridad de los regímenes totalitarios ante las condiciones reales de partida en las heladas de la libertad.



Anarquistas de la revuelta social

Hamburgo, Verano del 2017

