charla anarquia y nihilismo-ateneo libertario sant andreu charla sobre el recorrido historico de las posturas nihilistas y su relacion con las practica anarquistas.



ateneo llibertario de sant andreu



llenguadoc 25



viernes 11



20 hs Clica la imatge per una versió més gran

charla sobre el recorrido historico de las posturas nihilistas y su relacion con las practica anarquistas.



