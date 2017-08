Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: amèrica llatina Algunas ideas sobre izqueirda y Venezuela Respecto al escrito sobre Venezuela que dice que hay que defender a la revolución y enfrentarse al imperialismo americano. Idea primera y más importante, como venezolano me da miedo una guerra con Estados Unidos. Creo que es mejor abstenerse.

Idea segunda, si la opción de la izquierda, de los comunistas, socialdemócratas, troskistas y demás progresismos es el modelo ruso, cubano y venezolano, no queda otra conclusión que calificar esos espacios como enfermos, fanáticos y bienpagados por el comnismo internacional.

Ya que siempre nos vemos infestados por escritos de ests intelectuales a sueldo de instituciones nacionales e internacionales escribiendo sobre cómo nos manipulan los medios sobre Venezuela (¿¿es que alguien piensa que dejan de manipular en algun momento????)

Idea tercera: el comunismo internacional conserva estructuras organizativas internacionales y puestos en instituciones desde la ONU hasta embajadas por todo el mundo. Rusia mantiene parte de esta internacional comunista, una de las novedades es la proyección online. Otra novedad es el cambio de nombre de los partidos y de la propaganda. España y su partido comunista son expertos y sus asesores son usados en todo el mundo para exportar el modelo Izquierda Unida-Podemos-Izquierda Abertzale.

Rusia presume en su nuevo cnn llamada RT actualidad (emitido en 32 idiomas)de la capacidad de lanzar operaciones similares a la CIA de revoluciones naranjas usando movimientos populares del país enemigo para derrocar al gobierno...

HOOOO ¿¿¿los rusos deben saber algo de panfletos, derrocar gobiernos y mantenr demcoracias populares????? Gran novedad, el problema es que ahora dicen que son capaces de hacerlo en Estados Unidos y en Europa. Vieja amenaza cuyo ejemplo es la Venezuela actual.



En frente a la decisión de apoyar a Rusia o USA en sus guerras, esta claro que apoyo a USA, ya pueden invadir lo que quieran, menos venezuela, claro ;)

Si aqui en España o en catalnya, con dos bases aeréas americanas y una marítima con submarino nucleares que van a patruyar al Mar Negro, nadie dice nada...

No veo al Pablo Iglesias cerrando Rota, no veo a Endavant reuniéndose con la embajada (o consulado jajaja!) para decirles que sus portavienos no pueden repostar en Tarragona antes de ir a Israel o Palestina como suelen hacer.



En fin que mejor estar calladitos y organizarse internacionalmente para resistir y sobrevivir. Los momentos para atacar al Estado son determinados por las dinámicas de los propios Estados, no de los movimientos populares. Carecemos de iniciativa pero no queire decir que la maquinaria estatal pierda el rumbo y tenga momentos de extrema vulnerabilidad. Es lo que espero.



Veo a partidos comunistas como parte del problema y del enemigo. Representan un Estado y Imperio secundario y aislado. Pero si toman el poder no dudaran en asesinar y torturar como cualquier otro Estado con policias, espias y ejército.

En venezuela ni en ningun sitio se habla de los miles de muertos que llevamos estos meses. De toda clase, chavistas de base, militares, policias, criminales comunes. El mayor asesino es la polícia y la guardia nacional. Narcotrafico (estatal y paraestatal asi como de la CIA y los cárteles). Mujeres, niños y adolescentes son la mayoria las victimas. Los casos de violencia de género, violaciones, sadismo e impunidad son increibles.

Pero es que no nos enfrentamos solamente a una campaña de la CIA.

Nos enfrentamos también a la campaña del Estado Cubano https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_de_Inteligencia_(Cuba)

y del Estado ruso

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Federal_de_Seguridad



que someten a los venezolanos a las mismas tácticas de dominación sovíeticas: chantaje laboral, cambian votos por comida. Peor, votos por conciencia...

Interrupción de las telecomunicaciones, dirigismo político, populismo del más bajo y de poca calidad lo que lleva a la práctica política y social a situaciones absurdas y sin sentido que provacan frustración y que solo los más arribistas se involucren.

Todo esto combinado con las técnicas novedosas: televisión estilo americano: salsa rosa bolivariana. En venezuela no han expropiado el maccdonalds pero sirven desayuno venezolano.

Tienen todas las cuentas en Estados unidos en Dólares, vendemos el 50% del petróleo a USA, importanmos el 80% de todo lo que consumimos, en Venezuela chavistas y no chavistas viven de la compraventa de dólares en el mercado negro, gris y blanco contralada por el gobierno que cambia las reglas cada 6meses.

Los que no viven de de la compraventa posiblemente no tengan una cuenta bancaria, ni trabajo fijo, ni casa...



simplemente no es una revolución...



Espero que pacten con la MUD y sean capaces de convivir y repartirse el poder...





P.D: China no esta preocupada porque sabe que los dos bandos estan interesados en pagarles y quedar bien. Ademas no han vendido super cazas de última generación... los rusos sí que estan asustados porque pueden perder las ventas :D jajaja igualmente ninguno de los dos ha dicho si Venezuela debe o no dinero, todo apunta a que sí y que no puede pagar. En fin que los aliados de Venezuela tampoco son de fiar.



otro caso es el Cubano... que habían logrado ser aceptados por el imperio pero ahora Trump ha vuelto a enfriar el acercamiento al Imperio... Pero solo es cuestion de tiempo o de que se muera Raul Castro para que Cuba deje de ser taaaan revolucionaria y antimperialista... Igual Venezuela es una pieza de cambio del Estado Cubano... si Estados Unidos presiona a Cuba, ésta puede atentar contra los intereses de USA en Venezuela...

