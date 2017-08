Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Las reuniones de Marivent Este lunes tocaba el despacho estival del jefe del Estado y del presidente. Las declaraciones del último al terminar el acto ilustran nuestra “gobernanza”. La respuesta al conflicto de El Prat:

Pido a la empresa y trabajadores sensatez, sentido común y responsabilidad. Y pido que nadie intente utilizar el asunto contra nadie por razones políticas. Aena gestiona los aeropuertos por igual, y ahora todos nos debemos concentrar en devolver la normalidad al aeropuerto de El Prat.

Rajoy no menciona la privatización de los controles de seguridad: https://economia.elpais.com/economia/2017/08/07/actualidad/1502098805_10 una locura.

Con respecto a las reacciones contra un modelo turístico depredador: véanse las reivindicaciones de las Kelly, la saturación, los contratos estacionales, el alarmante aumento de alquileres por arrendamientos turísticos, la inversión pública…, el presidente invoca los ingresos turísticos, no parece ver los receptores de los mismos o las razones de las protestas. Claro que el gobierno tiene asignaturas pendientes: http://estadisticas.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-80-1983-pag15-19-4

El referéndum catalán: es“ilegal y contrario a las leyes”. Rajoy olvida que él mismo lo ha provocado: rechazando el estatuto que había aceptado el gobierno de Zapatero, con las políticas educativas… Hay algo más Tomás de la Quadra Salcedo no es “chavista”; tómate unos minutos para ver actuaciones de gobernanza en la materia: http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_document

La mención a Venezuela no podía faltar. ¿Es razón de Estado? Mira també:

http://carlos-ortizdezarate.blogspot.com.es/

http://www.diariosigloxxi.com/firmas/carlosortiz



This work is in the public domain afegir comentari ...