Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: especulació i okupació 20 d'agost: Xerrada de la PAHC Bages i de la Federació Anarquista de Gran Canaria a Manresa Es parlarà sobre aprenentatges, limitacions, potencialitats i contradiccions de la lluita per l'habitatge A les 19h. a la Plaça Sant Ignasi Malalt

(en cas de pluja la xerrada es realitzaria a l'Ateneu Anarquista la Ruda)

C/Verge de l'Alba nº12 Manresa Mira també:

http://www.bllibertari.org



