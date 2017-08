Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Anàlisi :: corrupció i poder la podredumbre ética y moral de alianza pais. La podredumbre ética y moral de alianza país La podredumbre ética de Alianza País.



El presidente Correa y el movimiento país cometieron el error de gestionar casi exclusivamente desde el año 2013, la búsqueda de la reelección indefinida con resultados electorales de larga temporalidad.



Para seguir en el poder, Correa y su círculo íntimo privilegiaron el ejercicio del poder, la dominación partidista, las políticas públicas y su desplazamiento en beneficio del gobierno con la complicidad de la mayoría absoluta de país en la Asamblea Nacional. Legislativo que emitió cientos de leyes, reglamentos, instructivos circulares, reformas de leyes insustanciales en el ordenamiento jurídico que origino caos e incertidumbre total por la discrecionalidad contraria al concepto de revolución.



Correa y la mayoría de alianza país gestionaron con actitud petulante, narcisos, se enamoraron del efímero y circunstancial poder y este es un problema histórico de donde surge una visión épica y mítica de los procesos de cambio buscando enemigos donde no los hay, y si los hay exagerándolos para justificar la prepotencia, corrupción e ineficacia.



Cuando no hay la menor duda de que los procesos revolucionarios deben ser juzgados desde una perspectiva ética y moral en la política para buscar cambios sociales que impulsen y definen un proceso histórico de cambio, en un momento específico para cerrar ciclos sociales, económicos y políticos anteriores para dar lugar a nuevos periodos históricos.



10 Años de sectarismo, arrogancia, mediocridad y multiplicación de la corrupción afectaron el estado de derecho con el poder judicial, censura a los medios de comunicación, intimidación a todos los que criticamos ese gobierno. Con estas censuras se construyó otra mafia conocida como alianza país en donde ya está comprometido el vicepresidente Jorge Glas.



El señor Glas y el movimiento alianza país manejan el poder y este su principal factor de impunidad para impedir ser sancionados. La Fiscalía General de la Nación, Corte Constitucional, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana, Asamblea Nacional, Procuraduría, que deberían investigar, juzgar, fiscalizar, son condicionadas por la gente de alianza país para protegerse, aprovechan su posición para amedrentar a fiscales y jueces hasta ocultar sus huellas, estas múltiples relaciones ayudan a la complicidad para evitar que Correa, pueda caer. Así se cubren la espalda con esa lealtad mafiosa de la que habla el presidente Moreno.



En las provincias de mi patria la pobreza reclama por el robo de millones de dólares y los mismos que robaron o son cómplices encubridores, negligentes, indiferentes, es decir, leales a la mafia correista, son los que ahora hablan o hablan a través de sus abogados y los otros continúan colaborando en su gobierno Sr. Moreno. Estos ladrones lo adulan presidente hasta saber su grado de culpabilidad porque el vicepresidente Glas, no es de los que cae solo.



La corrupción, prepotencia y mediocridad en la gestión no solo menosprecia la dignidad del pueblo sino que institucionaliza el robo, el peculado, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero con la manipulación y el espíritu de cuerpo entre mafiosos.



Es aquí en esencia donde el gobierno y el movimiento país deben ser criticados por su fracaso histórico. Las obras públicas y sociales son importantes pero no gravitan cuando el pueblo se encuentra desempleado, la economía en crisis y miles de jóvenes se quedaron sin estudiar porque no tenían el intelecto para sacar en un examen 800-900 puntos para ingresar a una universidad pública.

Las universidades privadas lucraron entre 700 y 800 millones de dólares porque las familias se endeudaron para que sus hijos no se queden sin estudios superiores ¿es esto socialismo o proceso revolucionario?



La visión social más objetiva con razonamiento es la riqueza que está en el empleo, en la producción para de ahí partir con ayuda del gobierno a cubrir las necesidades básicas que no son otra cosa que derechos humanos fundamentales con la educación, salud y vialidad gratuita para luego saltar a la vivienda subsidiada para los más pobres. La gente más necesitada necesita un trabajo para cubrir sus necesidades de vestuario, conocimiento y recreación…esto es una ideología del valor de uso del trabajo y es por aquí por donde empieza el proselitismo colectivo.



El oportunismo y la ignorancia social de Correa y el movimiento país les impidió practicar la igualdad de oportunidad para todos, más bien, su gestión oportunista respecto a la economía política hizo que manipulara la pobreza y la desigualdad salarial en su relación trabajo y salarios en su beneficio del tiempo como capital del trabajo y su verdadero valor con una reingeniería cultural.



Este oportunismo e ignorancia revolucionaria hizo que alianza país se haya llenado de basura humana que saco a los verdaderos revolucionarios altruistas del gobierno, desencantando a las bases hasta terminar en la polarización y división de la sociedad y en el movimiento país.



Sr. Presidente Moreno, usted debe pedir la renuncia del vicepresidente Jorge Glas, debe convocar al pueblo para que decida sobre el Consejo de Participación Ciudadana y sobre todo debe descorreizar al gobierno para que pueda trabajar con autonomía porque no la tiene Sr. Presidente Moreno.



Cuando usted viaje Sr. Moreno, ¿Quién lo va a reemplazar? La Constitución dice que el vicepresidente, este señor debilita su gobierno, lo debilita a usted, debilita la democracia, debilita al movimiento país del que usted es su presidente y aun esto no es suficiente, debe sacar a los ministros de Correa y Glas, que están en su gobierno hasta que los actos de corrupción se aclaren, además, debe separarlos por higiene política, por salud mental y por estrategia ante la declaratoria de guerra que los correístas le hicieron.



No sé, si es ingenuidad la suya Sr. Presidente Moreno, cuando manifiesta confiar en el fiscal, no se da cuanta lo que este correista hace en favor de su jefe máximo, está dilatando la investigación…usted debe ser más radical Sr. Moreno, si no es parte del juego. Así, También opinamos el pueblo.



Raúl Crespo.

