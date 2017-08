Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme El preso Juan Mari Etxabarri ingresado en urgencias «Han ingresado en Urgencias del Hospital Virgen Macarena de Sevilla al preso político vasco Juan Mari Etxabarri con una neumonía. Según nos ha informado el equipo médico, la situación de Juan Mari es estable y está mejorando», ha informado Sortu mediante una nota. Sortu ha añadido que el de Etxabarri no es un caso aislado. «Estos últimos días ha fallecido Kepa del Hoyo y Mikel Arrieta ha pasado a engrosar la lista de presos políticos vascos grávemente enfermos. Estos sucesos son consecuencia directa de una política penitenciaria cruel, de una política penitenciaria de excepción diseñada contra la militancia independentista vasca», ha denunciado.



«Alejar a los y las presas vascas de sus hogares y familiares, aislarlos de sus compañeros o tenerlos en condiciones de vida pésimas tiene consecuencias evidentes: estres, enfermedades físicas y mentales, desequilibrios emocionales… No es casualidad que la lista de presos y presas grávemente enfermas sea cada vez mayor», ha añadido Sortu.



«Llamamos a todos los agentes políticos, sociales y sindicales vascos a trazar una hoja de ruta para terminar con esta cruel situación. Para conseguir la normalización política y convivir en paz necesitamos a todas y todos los presos, refugiados y deportados políticos vivos y en casa», ha reclamado la formación abertzale.



Vecino de Iruñea



Juan Mari Etxebarri Garro fue detenido en Arrotxapea (Iruñea) el 27 de marzo de 1998 junto a Iñaki Armendariz y Jesus Mari Gómez Ezkerro. Lleva 19 años en prisión



Está en la cárcel de Sevilla desde hace muchos años, a 913 kilómetros de Iruñea. Es una de las más duras. Pasó 31 días en huelga de hambre en 2013, hasta el final junto a Iker Agirre, Gurutz Agirresarobe, Juan Mari Etxebarri, Txus Goikoetxea, Juan Lorenzo Lasa y Roberto Lebrero. Todos ellos perdieron más de quince kilos. Entre otras cosas, reclamaban asistencia médica adecuada en Sevilla.



Según datos de hace unos pocos años, Etxabarri estaba sometido a un régimen cercano al aislamiento, pasando 22 de las 24 horas del día en la celda y sin posibilidad de hacer ninguna actividad. Tuvo que dejar los estudios por las restricciones continuas de comunicación.



En 1999 fue elegido concejal en Iruñea por Euskal Herritarrok y trasladado al Pleno de constitución del Ayuntamiento.

