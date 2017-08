Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: corrupció i poder Proces pestifero,cloacas, misterios, del triangle al jaume roures pasando por los listos de publico. ¿Qué aportación han hecho Junqueras y Mas a Las cloacas de Interior para que Jaume Roures se vea obligado a dejar constancia de ello en los créditos con los que se cierra el documental, en la versión de TV3? Una buena pregunta a formularle a Roures, que se presenta como responsable de la dirección y la producción ejecutiva del documental, que TV3 emite por segunda vez este sábado, en horario de prime time. De hecho, debería ser al revés en el caso de Mas. El ex-presidente de la Generalitat era beneficiario del dinero depositado en unas cuentas en Liechtenstein y Suiza a nombre de su padre. Sobre este dinero, el documental no hace ninguna referencia. Misterio.



Curiosamente, en la versión de Las cloacas de Interior que está en la web del diario Público, los nombres de Artur Mas y Oriol Junqueras han desaparecido de los créditos finales de agradecimientos. Otro misterio más…

Clica la imatge per una versió més gran



* El presidente Carles Puigdemont cobra 145.470 euros anuales



* Un consejero de la Generalitat cobra 109.663 euros anuales



* La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell cobró el año pasado 147.762 euros



* El diputado Lluís Llach, que vive en un barco en el puerto de Barcelona, se embolsó el año pasado 81.487 euros del erario público



* La presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) cobra 108.750 euros y un consejero de este ente, 105.061 euros



* El director de TV3, Vicent Sanchis, cobra 108.000 euros anuales, lo mismo que Saül Gordillo, el director de Catalunya Ràdio



* La presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, se lleva 99.500 euros anuales



... y así podríamos continuar con los más de 1.000 cargos, electos o no, que tienen unos sueldos de fábula, absolutamente alejados de la realidad de las calles y plazas de Cataluña, y que nunca en su vida habrían soñado cobrar en función del currículum profesional que tienen. Los que están en la oposición, como que también maman, callan. Y los medios de comunicación, como que también mojan, silban ante esta escandalosa indignidad.Que la realidad no te estropee una buena película.

