Etxerat traslada a las playas su campaña contra la dispersión y el alejamiento La asociación de los familiares de los presos vascos Etxerat se ha manifestado este domingo en las playas de la costa vasca para pedir el fin de la política de dispersión y el alejamiento al que los represaliados vascos son sometidos. La iniciativa ha despertado interés entre los turistas. Los turistas que se encontraban plácidamente en algunas de las playas de la costa vasca han visto su descanso interrumpido por la acción de protesta llevada a cabo por Etxerat, iniciativa que se ha convertido en tradición en la agenda política veraniega.



Convocadas por Etxerat, centenares de personas han exigido el fin de las políticas de dispersión y alejamiento aplicadas por los estados español y francés contra los presos vascos. Bajo el lema «Dispertsioa Stop. Etxean eta bizirik nahi ditugu», se han dedicado a repartir información entre los bañistas.



En la Concha, por ejemplo, 150 personas, con cuatro pancartas, han despertado el interés de los extranjeros con panfletos repartidos en cuatro idiomas: vasco, castellano, francés e inglés.



Patricia Pérez, miembro de Etxerat, ha denunciado que tanto el Estado español como el francés tratan de «acallar» la situación que padecen los presos vascos y sus familiares, y por ello la decisión de llevar la protesta a las playas.



Ha considerado que tras el anuncio de ETA de poner fin a la actividad armada la situación política en Euskal Herria «cambió, aunque la situación de los presos y sus familiares sigue en las mismas». Por ello, ha subrayado que seguirán trabajando para hacer cambiar la política penitenciaria: «Seguiremos trabajando por lograr un acuerdo social. En nuestra opinión, en la sociedad hay voluntad para ello».



Entre otras, Etxerat se ha manifestado en las playas de Zarautz, Donostia, Muskiz, Ondarroa y Hendaia.

