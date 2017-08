Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: altres temes Activitats a la Sucursal del Banc Expropiat (7/8 - 13/8) – Activitats a la Sucursal (Travessera de Gràcia 173)



De dilluns a dijous, de 18h a 21h – Botiga gratis



Dilluns 7 d’agost:

18h a 21h – Guarnit de les Festes de Gràcia



Dimarts 8 d’agost:

19h a 21h – Xarxa d’aliments



Dimecres 9 d’agost:

18h a 21h – Taller de telar de cintura

18h a 21h – Taller de costura

18h a 21h – Guarnit de les Festes de Gràcia

19h a 21h – Classe d’anglès (nivell bàsic)



Dijous 10 d’agost:

Obert



Divendres 11 d’agost:

Tancat



Dissabte 12 d’agost:

Tancat



Diumenge 13 d’agost:

Tancat Mira també:

https://bancexpropiatgracia.wordpress.com

https://twitter.com/Banc_Expropiat



This work is in the public domain afegir comentari ...