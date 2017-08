Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme Miles de personas participan en Galdakao en la manifestación nacional por Kepa del Hoyo Miles de personas están tomando parte en la manifestación nacional convocada por la izquierda abertzale para recordar a Kepa del Hoyo. Expresos y vecinos de Galdakao portan la pancarta, en la que puede leerse, ‘Agur eta ohore Kepa. Espetxe politika hiltzailea’, y la ikurriña con crespón negro que encabeza la marcha. Antes de que comenzara la movilización, Igor Arroyo, en nombre de LAB, ha destacado que la situación de los presos políticos vascos «no es una cuestión partidista, sino de carácter social y humano».



En representación de Ernai, Lur Albizu, ha subrayado el compromiso de la juventud para continuar luchando hasta que los presos y refugiados puedan ser libres.



Arkaitz Rodríguez (Sortu) ha lanzado al aire la siguiente pregunta: «¿Alguien cree que si los agentes e instituciones vascos consensuamos una hoja de ruta, los estados serían capaces de matener su política un minuto más?».



En Galdakao pueden verse decenas de pancartas que recuerdan a Kepa del Hoyo, con lemas como ‘Borrokan tinko irabazi arte’, ‘Kepa, Herriarena zara’ o ‘Maite eta Peru, zuekin gaude’.



[HABRÁ AMPLIACIÓN]

