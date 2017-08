Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme Colectivos cristianos denuncian la política carcelaria, tras la muerte de Kepa del Hoyo Comunidades Cristianas Populares, Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria y Herria 2000 Eliza lamentan la muerte de Kepa del Hoyo denuncian la situación que sufren tanto los presos y presas como sus allegados. Estos tres organismos católicos han remitido un comunicado en el que exponen su postura tras la muerte del preso vizcaino Kepa del Hoyo. Tras expresar su «solidaridad» con los familiares y allegados del fallecido, denuncian «la situación de las presas y presos políticos vascos», alejados de sus allegados y «sometidos a una legislación de excepción».



«Exigimos una vez más el respeto y cumplimiento de todos los derechos que corresponden a presas y presos sin excepciones; la libertad de quienes padecen enfermedades graves, la excarcelación de los mayores de 70 años y de quienes han cumplido tres cuartos o dos tercios de su condena así como la desactivación de leyes excepcionales que equivalen a cadenas perpetuas», añaden.



Comunidades Cristianas Populares, Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria y Herria 2000 Eliza reclaman el fin de la dispersión «por ser un atentado contra los Derechos Humanos y la legalidad vigente, además de castigo añadido a familiares y allegados».



«Pedimos a toda la ciudadanía, a las instituciones, a la Iglesia vasca la denuncia de estos hechos y su implicación», subrayan, al entender que «es una cuestión no sólo política sino de salud social y ética en un auténtico Estado de Derecho».



Por ello, se solidarizan «con las múltiples manifestaciones de denuncia ante la muerte de Kepa y la exigencia de otra política penitenciaria (…) Invitamos a un compromiso creciente que abra nuevas perspectivas de reconstrucción social y política, de diálogo y cumplimiento de todos los derechos humanos, sin excepciones, en un contexto nuevo de reconciliación, esperanza y paz desde la justicia».

