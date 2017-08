Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: corrupció i poder : criminalització i repressió : educació i societat : pobles i cultures vs poder i estats : dones Alexandra Kollontai, Stalin y el aborto Aquí les dejo la respuesta a una extraña conexión de un comentarista que preguntaba:

por qué Alexandra Kollontai estaba a la altura de 1940 representando a la URSS ante Garcia Oliver, si ya desde 1936 comenzó la prohibición de emplear el aborto como medio anticonceptivo en la URSS.

Antes de empezar le aclaro que ni le informo, ni estoy de "documentalista", expongo cuestiones que a usted, sr ".", lo dejan en evidencia y lo muestran tal cual es: UN MENTIROSO COMPULSIVO en nombre del marxismo, pero apoyando a las ideologías reaccionarias y ultracatólicas.



Si tengo que serle sincera, podría hacer un esfuerzo e intentar entenderle, pero sus formas y sus continuas mentiras de contenido, tergiversaciones y manipulaciones, solo merecen el esfuerzo de la denuncia.



Usted me preguntaba, en medio de una discusión sobre el aborto, “por qué Alexandra Kollontai estaba a la altura de 1940 representando a la URSS ante Garcia Oliver, si ya desde 1936 comenzó la prohibición de emplear el aborto como medio anticonceptivo en la URSS”.



Como comprobará, he dicho discusión, no debate.



Y ahora paso a hablarle de mi intuición acerca de ese papel de Alexandra. ¿A usted le suena de algo en la revolución rusa la “Oposición Obrera”.



Si es marxista sabrá que en el seno del partido comunista surgió una disputa sobre el papel de los sindicatos en el estado soviético, y que había tres posiciones. La que defendía Lenin, la de Trotski y la de “Oposición Obrera”.



Esta última opción no tenía apenas apoyo de los dirigentes del país, y aunque era la posición sindicalista, se encontraba en desventaja frente a Lenin o Trotski.



Oposición Obrera planteaba el control obrero de la industria, asegurando una gestión más eficiente gracias a la iniciativa de los trabajadores, quedando así el partido sin una tarea clara en el plan que proponían.



La Oposición rechazaba rotundamente las propuestas de Lenin y Trotski de gestión cuasi-militar de los trabajadores y exigía sindicatos independientes del partido y calificaban a la Nueva Política Económica de regreso al capitalismo.



Lenin trató de deshacerse de la Oposición con diferentes medios, acusándola de “desviación anarco-sindicalista”, de manera que consiguió aprobar en el congreso la prohibición de grupos disidentes en el seno del partido.



Al final se aprobó una refundición de la propuesta de Lenin y Trotski, y los sindicatos que la Oposición proponían como representantes de los intereses de los obreros frente al estado, acabaron siendo los representante del estado ante a los obreros.



En esas alturas de 1940, cuando Alexandra Kollontai recibe a Garcia Oliver, todos esos sucesos narrados anteriormente ya se habían producido. La acusación de Lenin era de “desviación anarco-sindicalista” por querer que los sindicatos fueran la representación de los intereses de los trabajadores ante el estado supuestamente proletario. Eso no les interesaba porque ahí el partido perdía el control de la clase trabajadora, y era mucho más efectivo lo que han hecho los capitalistas, poner a los sindicatos a trabajar para el estado y sus intereses productivos.



¿Y qué pinta Alexandra Kollontai en todo esto? Pues que fue una de las pocas dirigentes que apoyaron la Oposición Obrera frente a Lenin y Trotski, defendiendo con elocuencia la posición de la corriente y criticando abiertamente al partido que debía, en su opinión, “reformarse, expulsando a los elementos no obreros o campesinos”, permitiendo el debate interno y las elecciones.



Alexandra Kollontai, de ser una de las principales dirigentes más activas en las luchas de los derechos de las mujeres proletarias y en defensa del derecho al aborto, tras ese apoyo a la Oposición Obrera, y ante la subida de Iósif Vissariónovich Dzhugashvili “Stalin” al poder, cayó en desgracia dentro de la dirigencia del partido, y fue desplazada de sus cargos hacia los de la representación diplomática. Y fue con Stalin que parte de las medidas que garantizaban la plena igualdad de la mujer y su emancipación completa se perdieron: educación mixta, se complicaron los trámites del divorcio, se perdió la libertad sexual (se prohibió la homosexualidad en 1934), el derecho al aborto se prohibió en 1936, para tener más proletarios para el sistema capitalista de estado, que lo controlaba todo. Incluso quien debía sufrir, penar, morir, padecer y quien no.



Alexandra Kollontai era una de “los amigos” de García Oliver, que ingenuamente se creyó que el resto de comunistas eran como ella.



Afortunadamente para García Oliver, aún pudo encontrar a Alexandra Kollontai, pues el resto de personas de la corriente Oposición Obrera, todas fueron perseguidas durante dos décadas y sus principales miembros no sobrevivieron con Stalin. Unos fueron condenados y posteriormente fusilados por terrorismo contra el estado y el partido (las mismas acusaciones de las democracias capitalistas, sustituyendo partido por gobierno), otra, frente a las persecuciones, se suicidó; otra murió en prisión, etc…, y solo Kollontai sobrevivió a las purgas stalinistas, en cargos de representación diplomática soviética.



Podemos leer claramente que Lenin no tenía aprecio con el anarcosindicalismo al que consideraba una “desviación”. Sin embargo, también se puede entender que un anarquista como García Oliver, sentía aprecio hacia los y las revolucionarias comunistas. Él desconocía las purgas soviéticas, sino se habría dado cuenta que lo mismo que se sinceró con Alexandra diciéndole que él había luchado contra los comunistas en la revolución española, esos comunistas del estado español estaban dirigidos desde Moscú.



García Oliver llegó a América pero no por la ayuda comunista, sino por la ayuda de “los amigos”. Esos a los que Lenin calificaba de “desviación anarco-sindicalista”.



Decir que el marxismo y el anarquismo persiguen lo mismo, ES MENTIR.





Y para que se quede a gusto, le dejo un escrito de Kollontai, que reclama casi las mismas reivindicaciones que hoy.



"A las trabajadoras"



¡Camaradas trabajadoras!



Durante muchos siglos la mujer estaba oprimida y privada de derechos. Durante muchos siglos, no era más que un apéndice del varón. El marido estaba dando de comer a su esposa, y por ello la esposa estaba sometida a su voluntad, con resignación llevaba su privación de derechos, su esclavitud en la familia y el hogar. La Revolución de Octubre ha emancipado a la mujer. Ahora una campesina tiene los mismos derechos que un campesino, una trabajadora tiene los mismos derechos que un trabajador. Las mujeres en todas partes tienen derecho del voto, pueden optar a ser un miembro de los Soviets y comisarios, e incluso, un Comisario del Pueblo.



Pero, aunque las mujeres tienen los mismos derechos bajo la ley, la vida, en cambio, aun no la ha liberado: la obrera, la campesina aún está sometida a la servidumbre de sus quehaceres domésticos, todavía es una esclava en su propia familia.



El objetivo de los trabajadores ahora consiste en organizar la vida de tal manera, que se les permitiese quitar la carga de cuidar a los niños de los hombros de las mujeres, para facilitarle el trabajo y quitarles la servidumbre doméstica a la obrera y la campesina. La clase obrera está interesada en liberar a las mujeres también en estas áreas. El trabajador debe entender que una mujer es un miembro de la familia proletaria, al igual que él mismo. Después de todo, una mujer trabaja a la par con el hombre. Una tercera parte de todas las riquezas en el mundo ha sido creada por las mujeres; en Europa y América, el número trabajadoras llega a 70 millones de personas. ¡En la sociedad comunista, el hombre y la mujer deben ser iguales! Sin igualdad de la mujer no hay comunismo.



Así pues, ¡al trabajo, camaradas trabajadoras!¡ Pónganse a emanciparse! ¡Construid guarderías, Casas de maternidad, ayudad a los Soviets a construir comedores públicos, ayudad al Partido Comunista a construir una nueva y luminosa vida! ¡Su lugar está en las filas de todos aquellos que luchan por la emancipación de las personas que trabajan, por la igualdad, la libertad y la felicidad de sus hijos. Su lugar, obreras y campesinas, está junto a la revolucionaria bandera roja del victorioso comunismo mundial!



A.M.Kollontai

