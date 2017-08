Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Anàlisi :: corrupció i poder Ecuador, el poder de Correa y Alianza País Ecuador,el poder de Correa y Alianza País El poder de Alianza País.



Alianza País apelo a grandes propósitos de cambio con obras públicas y sociales para que el poder de la burocracia siga imponiéndose sobre el pueblo, incluso, imponiendo el miedo para que los supuestos revolucionarios de país sectarios, petulantes y mediocres sigan con las perversiones éticas y morales convertidas en virtudes de la justicia en los últimos 10 años con el prepotente de Correa. Política dirigida a justificar el mando y la obediencia.



Alianza País y Correa, buscaron la reelección indefinida para el propósito cambiaron leyes y reglas bajo las cueles llegaron al poder, quitaron la consulta popular y a la Contraloría la fiscalización ética y otras reformas constitucionales encaminadas a perpetuarse en el poder imponiendo miedo y con verdades a medias, manipulación, silencio de las cifras económicas escondieron la corrupción especialmente con los préstamos a China, contratos petroleros, preventas de petróleo que tenían el aval de un corrupto contralor que recibió más 4 de millones de dólares por informes favorables a Odebrecht y al resto de corruptos que hacían y deshacían con el visto bueno de la Fiscalía General de la Nación o solo del fiscal…no lo sé. Era la nueva forma de un Estado de derecho para el país.



Imponer la burocracia por sobre el pueblo, termino estrepitosamente cuando ese falso Dios se fue. Las huestes de país se sienten desprotegidas y enfrentan las consecuencias de la guerra contra la corrupción que salpica al vicepresidente Jorge Glas y al mismo Correa, a sus ministros, asambleístas por ladrones, estafadores o al menos por cómplices por negligencia y omisión.



En estos momentos la fiscalía realiza una indagación contra el vicepresidente, ex ministro de petróleo Wilson Pastor, su hija y 18 implicados más por la concesión de un bloque petrolero en donde se calcularon las reservas en más de 2 millones de barriles pero que hasta septiembre del 2016 el consorcio DGC exploto unos de 5 millones de barriles con un perjuicio al Estado de 5.2 millones de dólares.



Estos casos de corrupción con Rafael Correa no se hubieran sabido con el pretexto de que la ropa sucia se lava en casa, es lo que practica su gente en la Asamblea Nacional, Fiscalía, Corte de Justicia, Procuraduría, Consejo de Participación, Corte Constitucional, cada uno atrincherado en sus competencias, dilatando la investigación o simplemente no fiscalizando ¿cómo confiar en los informes de la Contraloría, cuando el contralor y otros funcionarios de esa institución “arreglaban” los informes por dinero? ¿Cuántos de estos informes están podridos en los últimos 10 años y cuanta de estos funcionarios son corruptos y cuanta gente de país o están comprados o son cómplices con estos dineros?



José Conceicao Santos, delator de Odebrecht, revelo ante la justicia de Estados Unidos, España y Brasil, que entrego 14.1 millones de dólares como propina al vicepresidente Jorge Glas, por medio de su tío Ricardo Rivera y el vicepresidente dice que no ¡sabe nada! El vicepresidente Glas está protegiendo al ex presidente Correa, es imposible que el ex presidente no esté involucrado con estos dineros por su personalidad confrontativa, posesiva, calculadora, estratégica, etc.



La personalización caudillista del poder por parte de Rafael Correa era un absolutismo monárquico que hizo que todo pase por él, hizo que madres de familia de estudiantes, policías y otros y otras personas le pidan perdón de rodillas como su fuera Dios. Esclarecedor asunto de la arrogancia de este fulano ex presidente que hacía imposible distinguir entre un líder revolucionario y un enclenque mental petulante y engreído por el poder.



Convertido en un caudillo tercermundista hoy camina por las calles de Bruselas con guardaespaldas ¿Quién atentaría contra una pendejada de esas?



En la sucesión es casi normal que haya diferencias entre el presidente electo y el que deja el poder, en este caso los dos eran del mismo movimiento país, una vez fuera del poder el aprendiz de dictador, los súbditos ya no le obedecen, se dividen, pasa lo mismo con las bases, es como el chavismo sin Chávez, el correismo sin Correa no funciona, amor de lejos amor de pendejos y ante las pruebas de corrupción las ratas abandonan el barco, ya no hay miedo para sostener la obediencia que se transformó en costumbre.



Ese miedo por 10 años elimino las críticas, las movilizaciones por la resistencia legítima, se le acuso de terroristas a cualquiera que protesto, crítico, etc.



Ahora el mayor opositor del presidente Moreno es su vicepresidente relegado de todas sus funciones pero que no renunciara porque con el fuero de vicepresidente podrá defenderse mejor y no ir a la cárcel hasta que su jefe Correa, lo reciba en Bélgica o le diga que hacer. Esto que vive mi patria es de Ripley.



El pueblo tiene que aprender de estos actos corruptos. Todos los del anterior gobierno que hoy trabajan como ministros, asambleístas y asesores en este gobierno no solo que nos vieron la cara de pendejos, son cómplices, y si usted no los retira de su lado Sr. Presidente Moreno,- el golpe suave que ya vive terminara en serios conflictos a no ser, que todo esto sea un show en donde usted termina abandonando el cargo, des dolaricé al país y regrese Correa…ojala me equivoque.



Raúl Crespo.

