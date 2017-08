Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme Galdakao llama a actuar para que «nunca más a nadie le ocurra esto» El pueblo de Galdakao no esconde su dolor por la muerte en prisión de su vecino Kepa del Hoyo, pero se muestra además dispuesto a que sea un acicate para acabar de una vez con el «monstruo que supone la actual política carcelaria» para toda Euskal Herria. Mañana viernes han convocado una cadena humana a las 20.00, que se suma a la manifestación del sábado. En un ambiente de dolor sereno, decenas de vecinos y vecinas de Galdakao han comparecido esta mañana para lanzar un mensaje rotundo: se encuentran «muy dolidos» por la muerte ocurrida en la cárcel de Badajoz, pero también muy motivados para acabar con la dispersión.



Para ello, han animado a la ciudadanía de la localidad y a la de toda Euskal Herria «a apostar por los derechos y los valores democráticos de una manera eficaz y visible. A movernos una y otra vez por ellos hasta evitar que nunca más a nadie le vuelva a ocurrir algo así».



Su aportación concreta e inmediata es una cadena humana que recorrerá Galdakao mañana viernes a las 20.00, un día antes de la manifestación y acto político del sábado a las 18.00. Pero junto a ello plantean a la población «impulsar y favorecer cualquier iniciativa que aúne fuerzas en este sentido, sea institucional, movilizadora, comunicativa…».



Ponen en valor la declaración conjunta de cinco fuerzas de Galdakao (entre ellas PNV, EH Bildu y Podemos) el martes, día después del fallecimiento de Del Hoyo.



Sobre la mesa había tres rosas rojas con las que Maite Sánchez y Peru del Hoyo querían hacerse presentes en la comparecencia, al igual que su compañero y padre Kepa del Hoyo. Los comparecientes han valorado su fallecimiento como la consecuencia de «un cúmulo de situaciones extraordinarias, excepcionales, alegales e ilegales.



Situaciones que, prolongadas durante muchos años, pueden poner al borde de la muerte a cualquiera». Recuerdan que antes del dramático desenlace del lunes han pasado 20 años de «alejamiento, injusticias, viajes, disgustos, sustos, inquietudes, gastos impuestos…»

