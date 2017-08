Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: criminalització i repressió (Italia) 8 compañerxs anarquistas arrestadxs en Florencia CNA - 3 de agosto de, 2017



Esta mañana tuvo lugar una nueva operación del fiscal de Florencia, coordinada por la policía y carabineros. Esto lo sabemos a espera de nuevas actualizaciones. El espacio anarquista "La Desenfrenada" que se encuentra en Florencia se ha desalojado y dañado. Fueron detenidxs ocho compañerxs anarquistas: Micol Marino, Giovanni Ghezzi, Salvatore Vespertino (Ghespe), Pierloreto Fallanca (Pasca), Roberto Cropo, Nicola Almerigogna, Marina Porcu, Sandro Carovac. Cinco de ellxs fueron detenidxs por una bomba colocada el 1 de enero 2017 de la biblioteca "sheriff", el espacio alrededor de la casa libra Florencia. Esa mañana, una bomba explotó en las manos de un artífice que perdió su mano y el ojo. Los cargos son: intento de asesinato, graves daños, fabricación y transporte de artefactos explosivos. Mientras que lxs otrxs tres están acusadxs de haber atacado con cócteles molotov la comisaría Rovezzano (afueras de Florencia) en abril de 2016.

En el momento esto es lo que hay, van a seguir las actualizaciones y las direcciones de las prisiones, donde lxs compañerxs fueron encerradxs.

http://croceneranarchica.it/



