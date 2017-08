Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: criminalització i repressió Bélgica: Solidaridad con lxs 12 compas acusadxs de terrorismo Afiche solidario con lxs 12 compas procesadxs por participación en distintas luchas contra las prisiones, las fronteras y el mundo del Poder y de la explotación que se llevaron a cabo desde el 2008 hasta el 2014. Clica la imatge per una versió més gran

EL ANTI-TERRORISMO BELGA ARREMETE CONTRA ANARQUISTAS Y ANTI-AUTORITARIOS



Un juicio se prepara contra 12 insumiso.a.s, que la justicia belga se empeña en calificar de “terroristas”.



Su crimen? Oponerse al orden establecido de manera autónoma y a través de la acción directa y, el colmo del colmo, asumirlo públicamente. Su objetivo? La policía, los bancos, las cárceles, las fronteras, los centros de encierro, los patrones, los cobradores, los eurócratas, las cámaras de vigilancia… En suma, todo aquello que en este mundo nos explota y nos oprime.



Vigilancia, espionaje, rastreos, escuchas telefónicas, instalación de cámaras en los domicilios, intentos de infiltración, allanamientos, arrestos, … Y ahora un juicio por “terrorismo”, y por lo tanto la amenaza de pasar largos años tras las rejas, en fin, podemos decir que: ¡El Estado esta empleando todos los medios disponibles!



A pesar de todas estas medidas, el expediente judicial es endeble. Y si las luchas son bien reales, “la asociación terrorista” no existe mas que en la imaginación del Estado.



Durante estos últimos años, los y las que escribimos estas líneas, hemos intentado también oponernos a la realidad deprimente que pretenden que aceptemos como si fuera el mejor de los sistemas. Nosotros.as también – como tantas otras personas venidas de muchos horizontes, tomando múltiples direcciones – hemos formado parte de esas luchas. Nosotros.as no podemos tampoco quedarnos inactivos cuando el poco aire respirable disminuye cada día más.



Es inconcebible para nosotros.as dejar que el Estado arremeta contra unos cuantos individuos, que los esté señalando, los esté manchando, que esté ensuciando tanto sus formas de lucha como sus ideas.



Por eso, nosotros.as pensamos que la mas hermosa de las solidaridades es haciendo que la revuelta viva, aquí y ahora.



Si luchar por la libertad hace de nosotros.as unos terroristas se necesitará entonces más de una decena de lugares en el banquillo de los acusados!



--------

Retomado de contrainfo:

https://es-contrainfo.espiv.net/2017/07/28/belgica-solidaridad-con-lxs-1/

