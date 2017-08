Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: educació i societat : immigració : pobles i cultures vs poder i estats : sexualitats : dones Sobre las influencias neomalthusianas en el anarquismo y las clases proletarias a finales del SXIX principio del XX, en el estado español Este es un pequeño esbozo de cómo influyeron las ideas del neomalthusianismo en parte del movimiento anarquista y del proletariado, partiendo de las tesis malthusianas, pero distanciándose de ellas, tanto en la teoría como en la práctica, y que fueron abonando el terreno fértil de la revolución, con propuestas orientadas a la equidad entre hombres y mujeres, libertad sexual, amor libre, etc.



Se aconseja una lectura contextualizada a finales del s XIX y principios del XX, en el estado español, y en población industrial y urbana.

La limitación de la natalidad, que no control sino autocontrol, es también una de las ideas que aparecen a finales del siglo XIX y principios del XX en entornos anarquistas y en el contexto de la revolución industrial y vida urbana que, como clase obrera hundida en la pobreza, veían en la alta natalidad y en las familias numerosas un impedimento más para superar la miseria en la que vivían y un obstáculo para alcanzar su lucha por la liberación de la mujer y la de toda la sociedad. Para ello promovieron la toma de conciencia social e individual de la procreación responsable, en base al cuidado y educación de los hijos e hijas en el ejercicio de la maternidad y la paternidad, el uso de métodos anticonceptivos y técnicas de higiene y práctica sexual, de manera que diferenciaban y separaban sexualidad de reproducción, así como la defensa de la maternidad libre, la libertad sexual, la emancipación de la mujer, etc…



Estas ideas que admitían las tesis de la Ley de Población del crecimiento exponencial, se diferenciaba del malthusianismo en que sostenían que el proletariado podía y debía aprender la práctica de la procreación consciente, de la mano de la divulgación y el uso de métodos anticonceptivos, como estrategia de resistencia al capitalismo, y de ahí se elaboraron algunas teorías socio-económicas derivadas del neomalthusianismo, que fueron adaptadas a las propuestas del anarquismo.



Estas ideas inspiradas en el neomalthusianismo se diferencian del malthusianismo en que los sectores desfavorecidos llevarían a cabo una “procreación consciente”, de manera que sus hijos no fueran a morir a las guerras con los ejércitos, sino a obstaculizar el desarrollo de las guerras colonialistas, la elevada mortalidad en las clases obreras y la migración forzosa de las sociedades capitalistas. Decían: “EL QUE AMA LA VIDA Y LA LIBERTAD, NO PROCREA EN ESCLAVITUD”.



Para los anarquistas y socialistas que asumieron estas ideas, las familias pobres y muy numerosas de las clases más bajas y del proletariado, eran utilizados como carne de cañón en las guerras y carne de explotación en las fábricas o carne de presidio para llenar las cárceles o para masificar hospitales y manicomios, o para nutrir de mujeres pobres la prostitución.



A estas ideas se opusieron, en primer lugar la iglesia, contraria a toda limitación o control de la natalidad. En segundo lugar los ejércitos, pues sus filas se nutrían de las clases más empobrecidas. Y finalmente, la burguesía y los capitalistas que veían truncadas sus aspiraciones del excedente de mano de obra que les permitía el continuado descenso de salarios y una mayor explotación laboral.



Es por ello que desde estas instancias del poder se desataría una persecución contra estas ideas alentada con falsas acusaciones y perseguidas por inmorales, pornográficas, fraude al matrimonio, odio a la religión y a la patria, etc…



A la restricción voluntaria de la procreación en las clases más empobrecidas, se la denominó neomalthusianismo y el movimiento anarquista encontró suficientes argumentos como para impulsar un debate sobre la reproducción humana y sus límites ante las modificaciones del industrialismo sobre las condiciones ambientales, económicas y sociales, y que eran una respuesta reflexionada y defensiva de los sectores obreros en la década de 1910-1920.



Frente a las concepciones marxistas de toma del poder estatal, el anarquismo propugna el cambio social mediante un proceso de transformación cultural y el desarrollo de nuevos modos de relación de los que estén excluidos la autoridad y la coacción, atendiendo de esta forma a una diversidad de problemas sociales y humanos no circunscritos exclusivamente al ámbito económico y productivo, sino extendiendo este cambio a los modos de relación entre los individuos, entre los que incluía la reforma sexual, la emancipación de las mujeres, la construcción de relaciones igualitarias y antiautoritarias entre hombres y mujeres y la superación de la vieja moral sexual burguesa.



Lenin se posicionó contra el neomalthusianismo, pero aclaraba que esa oposición no le impedía reconocer “el derecho al aborto” y la distribución de información médica sobre los anticonceptivos.



En un texto de “Lenin”, publicado en Pravda nº 137, en junio de 1913 y firmado por V.I., se expone: El Congreso de Médicos de Pirogov adoptó una resolución en la que se decía que nunca debía haber enjuiciamiento criminal de una madre por realizar un aborto artificial y que los médicos sólo debían ser procesados ​​si la operación se realizaba con "fines de lucro".



El congreso de médicos Pirogov acordó la resolución de que nunca se debería llevar a cabo la persecución penal de las mujeres, por un aborto provocado, pronunciándose la mayoría a favor de la despenalización.



Lenin defiende el aborto, aunque critica la anticoncepción por burguesa: “Demasiada gente lleva a la revolución, temen los burgueses”. El aborto ilegal, añade, es hipócrita, una hipocresía burguesa. Así que debe ser legalizado…, eso no nos impide exigir una abolición incondicional de todas las leyes persecutorias del aborto o de la difusión de los trabajos médicos sobre la anticoncepción y etc.



Lenin ya en 1913 se pronunciaba por la “abolición incondicional de todas las leyes persecutorias del aborto”, firmando en 1920 el decreto que lo permitía y las mujeres obtuvieron el derecho de interrumpir su embarazo artificialmente, durante los tres primeros meses.



Sobre el neomalthusianismo Lenin decía, “Somos unos enemigos acérrimos” de la doctrina social del neomalthusianismo…, “los obreros conscientes siempre lucharán sin piedad contra las tentativas de subyugar con esta doctrina cobarde y reaccionaria a la clase más vanguardista, más fuerte, la más preparada para realizar grandes cambios de la sociedad contemporánea”.



A pesar de que en teoría el ideal leninista incluía libertad política en el país, Lenin formó un Gobierno que acabó con los derechos políticos, por su ideario propagandístico del partido sobre la población y como sacrificio necesario de su moral revolucionaria.



Los y las anarquistas que adaptaron las propuestas neomalthusianas al anarquismo, también asumieron planteamientos eugenésicos, pero en el sentido de un “buen nacimiento”. Pese a que se aceptaron algunas de esas ideas, tras numerosos debates, posteriormente perdieron fuerza y se abandonaron a raíz de la utilización por la Alemania nazi de las prácticas eugenésicas más atroces.



Las ideas inspiradas en el neomalthusianismo, fueron terreno fértil para la revolución, no sin sus contradicciones.

