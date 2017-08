Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Anàlisi :: corrupció i poder Las ingenuidades de Moreno Las ingenuidades del presidente Moreno Las ingenuidades de Moreno.



Lenin Moreno por una confusión entre gratitud y lealtad decidió participar por el movimiento Alianza País para las presidenciales y lo peor de todo aceptar la imposición de Jorge Glas, vicepresidente de Correa como su vicepresidente, tremenda novatada e ingenuidad política.



Nunca hizo caso de las advertencias, sus declaraciones fueron con alianza país todo sin alianza país nada es la peor de las novatadas políticas que hoy le pasa factura a no ser que sea una distracción para seguir con el proyecto de des dolarizar el país en donde Jorge Glas, que ya es un estorbo para todos, renuncia o lo retiran para que asuma la vicepresidencia el actual presidente de la Asamblea Nacional José Serrano y luego, tras la salida de Lenin Moreno por salud, Serrano asuma la presidencia de la Republica.



El primer paso de Correa fue ese, que el mejor puntuado del movimiento país el Sr. Moreno, haya caído en la red tendida por Correa y sus seguidores.



La segunda estrategia elaborada por Correa, fue nombrar a su asesor como Fiscal General de la Nación. En la Corte de Justicia sigue otro de sus incondicionales, lo mismo en la Procuraduría, Contraloría, a más de los 74 curules que tiene en la Asamblea Nacional, estos ex asambleístas y ex ministros son los lobos que hoy le sacan las garras empezando por Jorge Glas, cuyo comunicado emitido el 2 de agosto, ayer, manifiesta traición a la gestión de dialogo y acercamiento propuesto por Moreno.



Ingenuidad absoluta no convocar a una consulta popular para disolver el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, novatada absoluta creer que personas y ministros (as) que defendieron con dientes y uñas la gestión de Correa y el pésimo manejo económico sean ahora los que validan y hace Moreno.



Por estrategia de Correa, la mayor preocupación de la gente más cercana a él y que son los que controlan el Movimiento País y la economía es, no poder evitar el juicio político al vicepresidente Jorge Glas por corrupto, cómplice, negligente, porque se derrumbaría la imagen de Correa, es imposible que Correa no este comprometido con la corrupción de alguna manera y eso sería el acabose para las pretensiones de gobernar Ecuador, dos periodos más, por eso la propuesta que no paso de la reelección indefinida.



Se produjo lo que era inminente, el divorcio de Jorge Glas con Lenin Moreno, y las bases de Alianza País no saben qué hacer, la aceptación y la popularidad de Moreno en estos momentos sobre el 60% lo demuestra.



El presidente Moreno debe apoyarse en una consulta popular antes que empiece a perder credibilidad por ingenuo y novato; o toma una postura radical contra los que le declararon la guerra con el apoyo de todos con quienes dialogo y con la mitad del pueblo que antes estaba con Guillermo Laso, o simplemente el Sr. José Moreno que le apunta a la vicepresidencia y la gente de país, empiezan a desbaratar la nación para que con ese pretexto regrese Correa.



Lenin Moreno cuenta con el apoyo de las FFAA y del pueblo que esta con él, que sería la mitad de la gente del movimiento país y otro tanto de la oposición que voto por Laso, la policía está dividida pero aceptarían la voluntad popular pero Moreno, tiene que actuar ya.



La mesa está servida para des dolarizar el país, es la única forma de borrar no solo la corrupción sino volver a la soberanía financiera que tanto buscaba Correa, el ex presidente no lo decía por costo político pero nos llevó a una encrucijada en la que no podemos seguir con un dólar que permita productividad, empleo, seguridad alimentaria, ahorro, la dolarización de hoy sostiene el desempleo, escasa productividad, desconfianza, no es una moneda fiable.



Si el Sr. Jorge Glas, encargado por Correa de los sectores estratégicos y que realizo contratos de emergencia en donde de una cantidad establecida se pasó a otra con la ayuda del fugitivo Contralor, y cuyas pruebas con audio incluido comprometen al vicepresidente ante la vista y paciencia de todos los ciudadanos y el presidente Moreno no hace nada porque espera que la fiscalía realice su trabajo es, continuar con la novatada e ingenuidad solapada, eso es negligencia política y se puede saber lo que implica en su gobierno complicidad con la corrupción.



Raúl Crespo.

