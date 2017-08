Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Otegi reclama una hoja de ruta a los agentes vascos para que los presos «estén en la calle» Arnaldo Otegi, coordinadora general de EH Bildu, ha reclamado, tras la muerte de Kepa del Hoyo, que es necesario que agentes políticos, sindicales y sociales de Euskal Herria acuerden una hoja de ruta para que los presos «estén en la calle» En declaraciones a los medios realizadas en la Plaza de Elgoibar, Otegi ha destacado que la muerte de Del Hoyo se ha producido tras «años de aislamiento, palizas, luchas y huelga de hambre», por lo que ha denunciado que «lo han matado».



Junto a ello, Otegi ha señalado que, pese a la dureza de una jornada como la de hoy, es necesario que EH Bildu hable con la cabeza. Así, tras mostrar a la familia de Del Hoyo sus condolencias, ha destacado la necesidad de activar la hoja de ruta por parte de todos los agentes políticos, sociales y sindicales vascos –de los que ha exceptuado al PP– para que los presos «estén en la calle, estén con nosotros, mediante la construcción de la República Vasca».

This work is in the public domain afegir comentari ...