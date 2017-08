Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina La triste realidad en Tovar - Mérida (Venezuela) Anónimo explica cómo deja de apoyar a Maduro cuando un familiar es disparado en la calle y torturado en el hospital por la Guardia Nacional Bolivariana. Hoy, cuando leo a varios voceros del Gobierno, de que todo transcurrió en total normalidad, incluyendo el flamante ministro de defensa, diciendo que "todo el país está en completa calma y la seguridad está garantizada", me recuerda a los personeros de la oposición y sus acciones cuando el Golpe de Estado al Comandante Chávez... mientras el pueblo manifestaba en las calles pidiendo por el paradero de Chávez, en la TV solo se veía novelas y comiquitas.



En varios momentos, he reportado a través de este medio, situaciones en la ciudad de Mérida y de Tovar, generadas por las irracionalidades de la oposición. En esta oportunidad, muy tristemente y muy dolorosamente, como una persona de izquierda, tengo que reportar las irracionalidades y atrocidades de la GN, (que no les coloco el "Bolivariana", porque sería imperdonable para mí decir que es Bolivariana), Policía del estado y grupos armados (llamados colectivos, sencillamente paramilitares) afectos a este Gobierno.



Hoy Tovar se enluta y se estremece por la cantidad de heridos y un muerto de bala, generados durante las protestas en contra de las elecciones para la ANC, durante el proceso electoral.



Muy lamentablemente, un familiar mío quedó atrapado en fuego cruzado y sufrió un impacto de bala con salida en el abdomen. Aunque eso fue grave, se quedó reducido ante la actitud de la GN, cuando lo llevábamos al hospital.



Nos encontramos un piquete de estos y cuando llegamos en frente le cayeron a patadas al carro, le partieron los vidrios de atrás, frente y un lateral a punta de sus armas, luego bajaron al chofer y le dieron un golpe en la cabeza, sacaron a mi familiar que estaba agonizando y lo tiraron a la calle, tal cual "saco de papas", para rematarlo, su madre salió del carro y a punta de gritos de piedad, un GN se apiado y le exigió que se lo llevara de ahí. No conforme con eso, al levantar a mi familiar, y colocarlo en el carro, cuando arrancaron devuelta, le dispararon al carro por detrás.



Al llegar al hospital II de Tovar, no lo pudieron atender apropiadamente porque no habían insumos y de ahí no se pudo llevar, en ambulancia, a otro centro asistencial público ni privado, porque habían tres ambulancias accidentadas, tuvimos que sacarlo en un carrito particular a una clínica privada.



La sorpresa no quedó ahí.. ya en la clínica habían llegado varios heridos de bala, uno de ellos fallecido, y otros dos más con heridas similares. Luego de un rato empezaron a llegar más y más heridos de bala. Varios de los mismos no estaban en protestas, sino caminaban de hacer alguna visita o están sentados fuera de sus casas.



Un familiar de un herido trajo casquillos de proyectil, y son de proyectiles de armas de guerra. No se de calibres, pero son mucho más grandes que lo de una arma corta.



A mí familiar lo intervinieron quirúrgicamente y afortunadamente está estable.



Momentos después (6pm aproximadamente), empecé a escuchar de heridos de bala en la población de Bailadores, y aproximadamente, a la hora, empezaron a llegar los primeros heridos de esa población, dos mujeres con impacto de bala en el abdomen, que no se encontraban protestando y desafortunadamente fueron alcanzadas por balas "perdidas", uno herido por arma blanca y un hombre con un pedazo de cabilla en el pecho y brazo (los perdigones aliñados). Lamentablemente, una señora que bajaba de Bailadores no llego viva a Tovar.



En Mérida, se reportan varios muertos por arma de fuego. En Ejido, familiares me informan que la situación ha estado muy fuerte y se reportaran heridos y muertos de bala. En Santa Cruz de Mora también varios heridos de bala.



Entonces, eso de que "en todo el país está en completa calma y la seguridad está garantizada". Sr., ¿usted me dirá en que país? O ¿es que está parte del país ya no pertenece a Venezuela?



Hoy cuantas veces he recordado la imagen, pensamiento y acciones del Comandante Chávez... cuanto he reflexionado sobre todo este desastre de la realidad y de la realidad paralela en la que viven estos del Gobierno, que se hacen llamar chavistas, y cuyas acciones se alejan con creces del pensamiento del Gigante.



Esto es un reporte de Tovar, con algunas informaciones de otras localidades del estado Mérida. ¿Que más habrá pasado en el resto del país real?



Hoy, muy lamentablemente, pido se oculte mi identidad, ahora no por los grupos de oposición, sino por temor a este Gobierno y sus brazos armados.



¡Que dolor!



¡que decepción!



¡Que desilusión!



Por una Venezuela utópica y humana,



¡Un chavista de corazón!

