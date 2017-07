Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder “Hay que dejar que los partidos funcionen”del cafe con leche a la crema catalana ahora las nuevas vedetts de losmass mierda, viene a demostrar unavez mas nos muestran que los más vociferantes rebeldes del pasado se convierten en perritos falderos. Clica la imatge per una versió més gran

La cortina de humo con la que tratan de disimular una realidad, en que la distancia entre pobres y ricos seguirá pronunciándose, Un detalle que también nos señala con claridad dónde y quiénes toman las decisiones económicas en nuestro país, aunque enseguida los politicos catalanistas sellen con sus votos la lealtad que le deben a quienes los financian para ganar las elecciones, darle cobertura en los grandes medios de comunicación y reiterarlos en sus cargos.



This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...