Esto no es lo que necesita mi pueblo



Es indiscutible que la invitación del Sr. Presidente Lenin Moreno a conversar, a que sean escuchados ha bajado la tensión en una parte del pueblo que estaba temerosa y agotada por 10 años de prepotencia, sectarismo, derroche, insultos y des legitimización de la crítica, temas que equivocaron la ideología de un proceso de cambio.



El presidente Moreno arranco su mandato con una cuestionada credibilidad y con una estructura frágil, debilitada por la multiplicación de la corrupción, de la prepotencia, por los malos manejos económicos, por el estancamiento de la productividad, por el desempleo, por la ineficacia pública incrementada por el burocratismo y la indolencia, por el desprestigio de su vicepresidente Jorge Glas y por el desprestigio de los oportunistas asambleístas ex ministros de Correa, acostumbrados a ganar por sobre los 5.000 dólares mensuales por 10 años como las Solís, Rivadeneira, Bonilla o los Cordero, Serrano, Espinoza y otros, cómplices de la crisis económica, política, ética y moral que afecta al país y hoy, muchos son parte de su gabinete Sr. Presidente Moreno.



A esta gente le importa un comino el pueblo y su participación porque sus hábitos de oportunistas ya son manía por esconder, manipular con verdades a medias la información que por ley Constitucional debe ser publica, pero, con el doble discurso y la ética de doble vía continúan con su labor de cómplices con la corrupción y con la ineficacia.



“Existe una categoría de delitos, los llamados de cuello blanco, en los que el factor de impunidad radica en la relación que tienen los delincuentes con el poder o porque el mismo delincuente maneja una cuota de poder. El infractor se aprovecha de la institucionalidad para cometerlos e impedir ser sancionados, organiza sistemas para cubrir sus huellas, acumula complicidades, forma asociaciones que terminan operando como entramados casi mafiosos para protegerse” dice Farith Simon en su artículo “Complicidad e impunidad”.



Continua manifestando Farith, “Las instituciones encargadas del control, investigación, juzgamiento y sanción, son condicionadas por estas personas de poder, cuando son puestos en evidencia o descubiertos siguen un guion previsible; declaran su inocencia y afirman que su honestidad es evidente, se muestran sorprendidos incluso ofendidos, dicen ser víctimas de maquinaciones, de complots políticos. Aprovechan su posición para incrementar presión sobre jueces y fiscales, ganan tiempo para ocultar sus huellas, las múltiples complicidades y relaciones ayudan porque si cae los demás pueden caer, hay que cubrirse la espalda”.



Hace unas semanas el Presidente Lenin Moreno, sobre la corrupción dijo “cuando le hablan a uno de la corrupción se siente como entrar en un laberinto…en el cual cualquier momento cae el minotauro y le tacha de traidor”.



Por supuesto se refieren a Glas y a Correa, y si no es así lo escribo yo. Casa adentro esta complicidad, indolencia, ineficacia, petulancia, de ninguna manera es lo que el pueblo necesita para practicar otra democracia que no es otra cosa que la participación del pueblo. Esta participación no debe ser manipulada desde “arriba” por estos oportunistas reelegidos por la ignorancia del pueblo.



Colocados en sus cargos por amistad, dedocracia, nos indica que las bases no son parte del cambio. Cambio que no existe por el amplio cinismo que ya se empieza a vislumbrar desde usted Sr. Presidente Moreno hacia abajo, de los que creen haber ganado experiencia en un mamotreto de revolución ciudadana.



En una sociedad activa el ritmo es otro. No basta que la crítica sea aceptada, que haya diálogos, que escuche, que se haya transparentado la deuda publica situada en números redondos en 60.000 millones de dólares cuando el ex ministro Rivera de Finanzas esta como su asesor o como lo del Sr. Richard Espinoza, presidente del IESS (instituto ecuatoriano de seguridad social) que desconoció la deuda del Estado con el Instituto de algo más de 2500 millones de dólares y hoy dice que la deuda si existe o como la reducción de penas a los ex policías que cobraban los pases y que involucraron a José Serrano, en ese entonces ministro del interior y hoy presidente de la Asamblea Nacional. Son pocos ejemplos de negligencia, omisión y oportunismo de gente que hoy esta con usted Sr. Presidente.



Requirió 60 días Sr. Presidente para dar a conocer al país lo que era un secreto a voces con la deuda pública en la proforma para lo que resta del año 2017 situada en 36.818 millones de dólares. Esta proforma no describe como se atenderá los problemas fiscales, más bien, parece, que se decidió dejar los problemas económicos para la proforma del próximo año que se dará a conocer en septiembre. Ganar tiempo es lo que se estilaba con el Sr. Correa, ¿usted va por el mismo camino Sr. Moreno?



No se nos dice que medidas se tomaran para reducir el déficit, que cantidad de recursos hacen falta para cubrir los gastos y que porcentaje le corresponde al gobierno y cual a la empresa privada.



El Presidente manifestó que se necesitan 8.000 millones de dólares por año hasta el 2021 para cubrir el déficit fiscal y amortizaciones de deuda, pero, ¿Cuál es el plan de austeridad, cuales las medidas tributarias y cuáles son los planes de financiamiento? Se nos dice de manera muy escueta que no se renegociara la deuda con China y que no habrá paquetazo con nuevos impuestos y que vamos a mantener la dolarización, pregunto ¿Cómo? ¿Con petróleo al precio que esta, con la emisión de nuevos bonos, nuevos préstamos a interés bajo para pagar los créditos de alto interés?



Esto no es lo que merece mi pueblo Sr. Presidente Lenin Moreno, merece un cambio de práctica con hechos y resultados que lo muestren como creativo, innovador, honesto y relacionado con el pueblo no tramando para el pueblo.



Raúl Crespo.

