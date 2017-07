Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Al Jazeera Al Jazeera Al Jazeera.



Desde que apareció Al Jazeera en 1996 con un apoyo de 150 millones de dólares, la pluralidad apareció en el mundo árabe en donde más de 300 millones de personas siguen la cadena en unos 100 países.



El Golfo pérsico es una región de monarquías petroleras esclavas de Washington, antagónicas con la libertad de expresión y rodeadas de bases Aero-navales estadounidenses para su protección; las monarquías saudíes, de los emiratos y de Bahréin son los mayores traidores de la OPEP, de la religión musulmana y del islamismo en su esencia, en ese contexto Al jazeera irrumpió con inteligencia y estrategia para ayudar a separar a Qatar de la manada.



Hoy, la monarquía qatarí sufre las consecuencias del bloqueo aéreo, terrestre y naval impuesto por Arabia Saudita, EAU, Bahréin y Egipto, los 300.000 locales y algo más de 900.000 extranjeros están tomando medidas para el desabastecimiento de alimentos, están controlando gastos innecesarios y están saliendo adelante igual que Al Jazeera, hackeada con más frecuencia desde la visita de Trump y expulsada hace años de los países que imponen el bloqueo.



Estas medidas contra Qatar y Al Jazeera, la está tomando Jordania quien ha bloqueado sus páginas web, TV y emisoras con ataques cibernéticos, incluso los EAU anuncian que cualquier persona que exprese simpatías por Qatar, puede enfrentar hasta 15 años de cárcel y la coalición liderada por Arabia Saudita, sanciona a grupos con relaciones con Qatar o por ser militantes islámicos.



Acusar a Qatar de apoyar al terrorismo es más una excusa que una razón si consideramos que en Arabia Saudita hay más seguidores del Estado Islámico y que su gobierno apoya a los yihadistas, afirman servicios de inteligencia de Europa e Israel.



La visita de Trump a Arabia Saudita e Israel, sirvió para estrechar una nueva relación estratégica árabe, israelí y estadounidense contra Irán, con el fin de sostenerla como una zona volátil y políticamente inestable con Siria, Irak, Libia.



El presidente iraní Hassan Rohani, insiste que es necesaria la cooperación regional no solo para enfrentar el terrorismo creado por occidente sino para frenar de una vez por todas que el Golfo Pérsico y el Medio Oriente, sean utilizados como polvorines cada vez que Washington desea entretener al mundo.



Todo empezó cuando la alemana agencia de noticias dijo que el emir Tamir Hamad al Thani critico a sus vecinos árabes y alababa a Irán y a la organización palestina Hamas; el gobierno qatarí manifestó que esas palabras fueron alteradas y que la página web y twitter fueron manipuladas.



Después de esto Arabia saudita rompió relaciones con Qatar y cerro sus fronteras, recordemos que Riad es enemigo de Teherán, inmediatamente los Emiratos árabes Unidos, Bahréin y Egipto, acusaron a Qatar de apoyar y financiar a grupos radicales como Hamas y los talibanes afganos. Egipto manifestó que los hermanos musulmanes considerados terroristas tienen voz en Al Jazeera.



La visita del Secretario de Estado Rex Tillerson, no logro acercar a las partes, dudo mucho que haya querido levantar el bloqueo más bien desea ultimar detalles de los contratos firmados con Donald Trump y comunicar las sanciones establecidas por el Congreso contra Irán, Rusia y Corea del Norte hace pocos días.



Hace una semana The Washington Post, utilizando como fuente a la CIA, FBI, publico que los EAU son los culpables del hackeo que origino la discordia y posterior bloqueo a Qatar, los emiratos unidos niegan el asunto. Por su lado la CNN apunta a los rusos en su búsqueda de producir discordia entre EEUU y sus aliados.



En su momento Al Jazeera, desnudo al general Abdei Fattah al Sisi, presidente de Egipto, poderoso lacayo de EEUU, al rey Saiman de Arabia Saudita, a Mohanmed Bin Rashi de EAU y a Hamad issa al Khalifa de Bahréin, de ser los mayores traidores de la OPEP, de la religión musulmana y del islamismo en su esencia.



Estos monarcas jamás colaboraron juntos para evitar los ataques terroristas en Europa, Asia y en la región a sabiendas que eso podría ocurrir porque en estos países de reyes y principitos hay muchísimos seguidores del radicalismo islámico, todos saben que los sauditas financian esos grupos.



Estas monarquías petroleras contribuyen con la inestabilidad a cambio de no ser tocados y esa colaboración sostiene la inestabilidad regional de la cual se alimenta la subversión, necesaria para la geopolítica de occidente en esa parte del mundo con la guerra sucia.



Qatar gracias al gas es un actor importante en el panorama internacional especialmente en Europa, invierte en negocios y para que la publicidad en el deporte y con su línea aérea hagan su trabajo.



La publicidad en la camiseta del equipo de futbol Barcelona de España y su línea aérea una de las más conocidas en el mundo es la bandera nacional del país. En sus espacios la cadena Al Jazeera publicita e impulsa a Qatar, esa sus pautas de gestión, todo el mundo lo hace.



Al Jazeera permitió que la oposición en todos los países tenga su espacio, asunto que no gusta a los gobiernos de turno motivo por el cual acusan a la agencia de ser refugio de disidentes y terroristas. Es una cadena crítica contra el statu quo, defiende la unidad política y tiene un estilo que no gusta a los lacayos de Estados Unidos.



Después de los ataques a las torres gemelas en New York, Al Jazeera trasmitió en video a Osama Bin Laden, en ese video reconoció ser parte del atentado asunto que no gusto a Washington, este tema jamás fue perdonado por la CIA, agencia que en 1979 recluto a Osama en Afganistán para combatir a los rusos.



En el año 2011 con la primavera árabe, Al Jazeera como un torbellino alcanzo un sitial estelar al ser el único medio con corresponsales en cada país y en el terreno donde se origina la noticia sacando al aire a la oposición y a gente de los gobiernos. Inmediatamente se posesiono como el medio preferido de los pueblos por su pluralidad.



Después del golpe de estado en Egipto, orquestado por Washington, los hermanos musulmanes tuvieron espacio en Al Jazeera, sus oficinas fueron clausuradas, tres de sus reporteros encarcelados por sus coberturas en el 2015.



El bloqueo a Qatar y Al Jazeera, es una estrategia bien montada para deshacerse de dos pájaros con un solo tiro. Esta estrategia es producto de un demente que días antes del día de independencia de EEUU, golpeo un micrófono de CNN provocando risas y estupor porque en el día de la independencia los estadounidenses supuestamente celebran la libertad, los derechos fundamentales entre ellos la libertad de expresión.



Trump manifiesta odio a los periodistas de NSNBC, a una periodista la tildo de loca y al otro de tonto como una piedra, este es un comportamiento de un estúpido con mentalidad de piedra de muro, es mi más sincera expresión; y esta estupidez del presidente de EEUU, provoca vivas y aplausos de la gente que lo admira, explica lo bajo de una parte de la población y de la cultura estadounidense que todo lo resuelve disparando e insultando.



Raúl Crespo.

