En una conferencia llevada a cabo el pasado sábado 22 de julio en el marco de los encuentros solidarios convocados por Emmaüs Lescar-Pau (Francia) la hija del Che Aleida Guevara March dio una conferencia sobre la revolución cubana y el legado de su padre el Che. Durante la misma hizo un repaso histórico sobre lo que significó y significa la revolución cubana para Latinoamérica y el mundo.



Aleida es una apasionada por la figura de su padre y su herencia revolucionaria. En un momento durante su alocución al hacer referencia a la actual crisis que vive Venezuela con rotundidad afirmó: “el gobierno de Estados Unidos amenaza con intervenir militarmente en América Latina. Lo que pasa es que no tienen idea de con quien se están metiendo. Yo soy una mujer educada para defender la vida. Soy médico pediatra, pero disparo bastante bien y estoy preparada para defender palmo a palmo el territorio nacional” Aplausos clamorosos del público presente.



