Perú: PPK inaugura un nuevo gabinete pro corrupcion en su 2do año. DERECHA VIENE FRACASANDO EN EL MANEJO DEL PAIS.

PERU: PPK CON GABINETE PROCORRUPCION



Con Molinelli y Zavala en este Gabinete se reafirma la línea pro corrupción de este gabinete ya que ambos están vinculados a la corruptela del Aeropuerto de Chinchero.



PPK se aparta así de la línea que recomienda hasta el FMI: sin lucha contra la corrupción no hay crecimiento económico.



El proletariado y el pueblo tienen el deber de combatir al gobierno de la seudo tecnocracia ineficaz y corrupta ademas

