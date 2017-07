Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Venezuela: Frente Amplio Bolivariano cívico-militar levanta necesidad de la autodefensa popular para resistir autoritarismo del gobierno y d Venezuela: Frente Amplio Bolivariano cívico-militar levanta necesidad de la autodefensa popular para resistir autoritarismo del gobierno y de la oposición.

Uno de sus líderes es el general que encabezó el golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992.

Sostienen que la partidocracia se agotó. Como lo establece la Constitución (Nota, la que Maduro quiere cambiar), propiciamos la instauración de un sistema de democracia participativa y protagónica, donde sea el pueblo organizado, a través del poder popular, el que asuma la conducción de la cosa pública, colectivamente, y desmontemos de una vez por todas ese sistema de la democracia liberal burguesa.

Son cinco niveles: comunitario, comunal, local, regional y nacional. Se va construyendo de abajo hacia arriba con las vocerías hasta que desaparezcan alcaldes, gobernadores y la presidencia.

-¿Quién va a gobernar?

Frente Amplio Nacional Bolivariano: ante la coyuntura actual se impone armar mecanismos de autodefensa popular

Por: Prensa Franbo | Lunes, 24/07/2017

24 de julio de 2017.- Alexis Campos, vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano, dio a conocer que ante la coyuntura por la que atraviesa actualmente Venezuela, cabe armar mecanismos de autodefensa popular, ya que los últimos sucesos de los que son protagonistas la oposición y el gobierno chavista están creando una situación de inestabilidad total.



«No es justo -expuso Campos- que los sectores populares continúen siendo las víctimas, directas o indirectas, de los atropellos de todo tipo cometidos por los factores opositores, en su loco empeño por derrocar por cualquier vía a Nicolás Maduro, como tampoco de las actitudes clientelares, nepóticas, sectarias y antibolivarianas del nefasto cogollo del PSUV y del Gobierno que han conducido a nuestra Patria a un estado de verdadera quiebra moral, política, social y económica, aparte de ser los responsables directos de haber lanzado el Proyecto Bolivariano al precipicio, desvirtuándolo en todos sus aspectos vitales».



Señaló que la ausencia notoria de los principios bolivarianos y el grado de incompetencia e improvisación con que se maneja la cúpula gobernante han hecho imposible, pese al discurso oficial, que se den pasos decididos para que sea el pueblo quien asuma realmente el papel protagónico que le corresponde en lugar de promoverse e instalarse una nueva oligarquía, bajo el manto de una supuesta revolución. «Esto lo viene a reforzar convenientemente la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, una cuestión que debiera rechazarse porque ella supone, aparte de ser inadmisible el método aplicado para su convocatoria, una peligrosa manipulación, distorsión y negación de la soberanía de nuestro pueblo».



Según el vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano, queda, pues, esperar que los desatinos gubernamentales y opositores no culminen en un ambiente máximo de hostilidades.



«Esto podría quedar en mera especulación y advertencia si la dirigencia de la oposición -expresó- no obstante, estamos conscientes que problemas y necesidades puntuales, como la corrupción, la ineficacia, la inseguridad, la especulación y el desabastecimiento de productos, especialmente alimenticios, nos afectan por igual a todos los venezolanos; lo cual debiera impulsarnos a crear y a llevar adelante una propuesta enraizada en los ideales bolivarianos». Recalcó que frente a la diatriba y confrontación existente entre la oposición y el chavismo gobernante, queda más que justificada la activación de un plan de contingencia popular que impida el recrudecimiento de la actual coyuntura padecida en Venezuela y se le dé piso sólido a la construcción autónoma de una democracia efectivamente participativa y protagónica, como se resume del ideario bolivariano, robinsoniano y zamorano.



«A esto último es que, como Frente Amplio Nacional Bolivariano, estamos convocando a los patriotas que quieren un mejor destino colectivo mediante la ruptura con los viejos esquemas políticos, económicos, sociales y culturales, representados por ambos factores en pugna por el poder constituido, que le obstaculizan al pueblo el ejercicio pleno de sus derechos y su soberanía», culminó afirmando Campos.-

General Visconti promueve el Frente Ampliado Bolivariano

Pacífico Sánchez | Foto: Karen Paradas. | Junio 15, 2017

El general Francisco Efraín Visconti Osorio, quien encabezó el segundo golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992, recorre el país para “motivar la creación y consolidación de un gran Frente Amplio Nacional Bolivariano, según lo dio a conocer en visita a EL IMPULSO, acompañado del dirigente de Jiménez, Rafael Atacho.



El propósito de ese Frente cívico militar es proponer un proyecto de transformación integral del Estado venezolano, porque, explicó, el sistema que ha imperado los últimos años, “sobre todo después que comenzó la partidocracia en 1945”, se agotó.



La crisis que vivimos es producto del sistema imperante fracasado, tanto por parte de los anteriores gobiernos como el del presente, dijo. Porque todos han obedecido a las estructuras naturales que se originaron por vía de la democracia representativa, a través de las organizaciones de partidos políticos que se instaura para apoderarse de los gobiernos y usufructuar el Estado.



Nosotros propiciamos, tal como en su preámbulo establece la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la instauración de un sistema de democracia participativa y protagónica, donde sea el pueblo organizado, a través del poder popular, el que asuma la conducción de la cosa pública, colectivamente, y desmontemos de una vez por todas ese sistema de la democracia liberal burguesa, donde las personas llegan a la posición supuestamente de gobierno o de funcionario y se apropian de la función con carácter de beneficio personal o del grupo que ellos representan.



-Pero, para lograr eso, ¿usted no tiene que educar al pueblo?



-Ese es el argumento de las cúpulas de los partidos políticos. Estas llegan al gobierno en nombre de defender los intereses colectivos de toda la población. AD lo hizo así, el PSUV lo hace así y todos los partidos tienen ese esquema; pero cuando llegan al poder comienzan a disfrutar de este y en esas condiciones de pri- vilegio le dicen al pueblo: “no voy a permitir que asumas la condición de tu destino porque no estás preparado para que asumas esas responsabilidades”. Es por eso que hay que hacerlo sobre la marcha.



Si bien el Gobierno no lo ha hecho como debiera ser, por lo menos lo ha discurseado, manifestó. Son cinco niveles: comunitario, comunal, local, regional y nacional. Se va construyendo de abajo hacia arriba con las vocerías hasta que desaparezcan alcaldes, gobernadores y la presidencia.



-¿Quién va a gobernar?



-Gobernar, no. Administrar porque eso es lo que se debe hacer.

Frente Bolivariano presenta propuesta para transformación integral del Estado



por Yorky Araque · 17 Junio, 2017

Entendiendo la crítica realidad histórica que vive el país, durante una asamblea -con asistentes de diferentes regiones- celebrada en la ciudad de Güigüe, estado Carabobo, se activó el Frente Amplio Nacional Bolivariano de carácter cívico-militar, instancia que discute, presentará e impulsará un propuesta nacional para la transformación integral del Estado venezolano en base al ideario emancipatorio de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora.



Peggy Salazar, designada vocera del grupo, explicó que buscan articular con otros sectores regionales y nacionales dispuestos a emprender la lucha para rescatar a Venezuela del caos al que la han conducido las dos cúpulas político-económicas que se disputan el poder, para su exclusivo beneficio.



“Estamos enfrentando una situación crítica, carente de todo rasgo de moralidad, de patriotismo y de respeto por la soberanía popular por parte de ambos bandos, lo que se refleja a simple vista cada día con la disputa de poderes que vienen propiciando sin tomar en cuenta las aspiraciones, las necesidades y los problemas de la gente”, dijo.



La vocera detalló que el referido Frente tiene entre sus objetivos fundamentales el rescate del proyecto bolivariano original, porque en el país solo ha habido un reemplazo de las viejas cúpulas del puntofijismo por otras de características similares, apenas diferenciadas por su discurso político, pero iguales en conductas y maniobras para impedir al pueblo el ejercicio de su verdadera soberanía.



Puntualizó que entre los promotores de este Frente, están Alexis Campos, Claudia Velásquez, Alexis Ramírez, Eduard Zapata, Marcial Blanco, Martín García y su persona en el estado Carabobo; Rafael Atacho, en Lara; Homar Garcés, en Portuguesa; y el General Francisco Visconti.



Por último, señaló Salazar que en los próximos días darán mayores detalles sobre la propuesta de transformación como tal, y los primeros pasos a seguir para que otras personas y movimientos participen activamente con la idea de trascender la aparente polarización política, representada por el reformismo y la oposición derechista, con sus respectivas derivaciones, contando para ello con la actuación soberana del pueblo venezolano organizado. Mira també:

