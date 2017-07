Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Perú: El SUTEP abrio dialogo con gobiernos aun sin tener reconocimiento legal. PERO HAY QUE DEMANDAR UN NUEVO GABINETE, QUE APERTURE SOLUCION A LA HUELGA MAGISTERIAL Y QUE EL 28 Y 29 DE JULIO SEAN DIAS DE MAYOR COMBATE MAGISTERIAL. Clica la imatge per una versió més gran

PERU: AUN CUANDO NO ESTABA RECONOCIDO EL SUTEP, LA LUCHA MAGISTERIAL ABRIO EL DIALOGO



PERO HAY QUE DEMANDAR UN NUEVO GABINETE, QUE APERTURE SOLUCION A LA HUELGA MAGISTERIAL Y QUE EL 28 Y 29 DE JULIO SEAN DIAS DE MAYOR COMBATE MAGISTERIAL.



Asi sucedió cuando el General Velasco en la dictadura militar dialogo con el Secretario General del SUTEP Horacio Zevallos.



Asi que los maestros en huelga deben persistir y radicalizar mas hasta conseguir solución a la actual Huelga Magisterial de los SUTE Regionales. El trato directo se abrirá asi y el Gobierno de derecha tendrá que dialogar con los SUTE Regionales. Mas Huelga, abre diálogos.



Por ello, el 28 y 29 de Julio tiene que ser un remecimiento total en el país y que, además, permite al magisterio desenmascarar el falso patriotismo de la clase dominante, su gran prensa, sus partidos y su circo parlamentario.



Y a la dictadura militar no le importó si Patria Roja que conducia el CEN del SUTEP tenia como lema “El Poder nace del fusisl” en su vocero oficial.



Asi que las pretensiones del gobierno de acusar al magisterio huelguista de subversivos, terroristas, agitadores, políticos, etc. son palabrejas que no importan cuando una Huelga es consistente y contundente como viene aconteciendo hoy en dia.



Mas bien, el magisterio debe elevar sus pretensiones exigiendo UN NUEVO GABINETE dado que el actual no ha podido efectivizar el cumplimiento de lo ofrecido por PPK de aumentar los salarios magisteriales a S/. 2,000.00 mensuales en el primer año de su mandato, o sea en este año 2017 y no como pretenden ahora, incluyendo al propio ofrecista PPK, que pretenden lanzarlo para el 2018.



Que hay recursos fiscales lo prueban las arcas del Fondo de Estabilización Fiscal en primera linea.



La huelga magisterial sigue!!.

