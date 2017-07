Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: corrupció i poder el verdadero papel que juegan los referéndums. Ante el actual panorama político-social, en el que cada vez son más las Organizaciones que se unen a las diferentes propuestas políticas de realizar referéndums nos parece necesario hacer algunas aportaciones a este campo para destapar el verdadero papel que juegan los referéndums.



El referéndum, posicionamiento último del pueblo[1] (dentro de la dicotomía pueblo-poder), supone uno de los recursos más valiosos de las “democracias” para afianzar su fuerza y asegurar su credibilidad. Clica la imatge per una versió més gran

https://juventudeslibertariasmadrid.wordpress.com/2014/09/19/los-referendums-el-ultimo-recurso-de-la-opresion-democratica/

