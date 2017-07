Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: guerra Pensar la Anarquía en el siglo XXI (Re)Pensar la Anarquía en el siglo XXI





La civilización ha impuesto su agenda vencedora de la mano de las

constantes transformaciones del capitalismo global. Nadie duda de su

triunfo a sangre y fuego. Su victoria es incuestionable, pero también es

evidente su colapso. Ha llegado al límite, alcanzó su plenitud y su

postrimería. El eco de su estertor le sobrevive y en medio de esa

resonancia se atrincheran los expertos resucitadores para prolongar la

agonía otra centuria.

Los políticos –sin distinción de colores e ideologías– se erigen como

“líderes naturales” del patriotismo posmoderno. Los falsos críticos se

indignan e intentan poner en marcha nuevas técnicas dilatorias. Los

optimistas se aventuran por la continuidad del progreso y la extensión de

la catástrofe mediante la multiplicación autogestiva de la nocividad. Los

militantes del quéhacerismo se exasperan y sobre actúan apostándole a la

hiperactividad inútil, a la organizacionitis crónica y a las epístolas a los

amigos. Los movimientos sociales se revelan en toda su plétora como arma

auxiliar de la dominación.

Frente a este panorama, todo parece indicar que el anarquismo ya

no encontrará las mismas posibilidades que un siglo atrás para justificar

un diseño finalista de sociedad libertaria por muy fundamentados que

puedan ser los valores sobre los cuales éste se asentaría. Hoy, el viejo grito

de guerra del anarquismo insurreccional (“Ni Dios ni Estado ni Patrón”) ha

perdido todo su esplendor y significado. Sin embargo, un aullido sedicioso

de fuertes tonalidades anárquicas vuelve –con las variaciones temáticas

del caso y las actualizaciones imprescindibles– a enseñar los dientes

demostrando la pertinencia de la Anarquía y su vigor demoledor.

Empero, la recreación de un paradigma anárquico que intente

reproducir las formas y la secuencia de razonamiento características del

anarquismo clásico encuentra hoy serias limitaciones. Aquella estructura

de pensamiento y acción –que se configuraba alrededor de una crítica, de

un marco valorativo, de un modelo de sociedad, de un proyecto de cambio,

de una práctica y de unos instrumentos en correspondencia–, ya no puede

ser replicada en términos actuales.

En efecto, el viejo modelo anarquista era el negativo de una sociedad

que se regía por prohibiciones y mandamientos, formalmente jerarquizada

y que parecía responder a un principio organizativo central; razón por la

cual bastaba con destruir las estructuras piramidales de dominación e

invertir el principio para que un cuadro completo de relaciones libertarias

de convivencia se abriera como posibilidad inmediata.1

No es casual que desde la Revolución española hasta el presente, los

distintos movimientos libertarios no hayan producido diseños acabados de

reconstrucción social –lo cual bien podría estar respondiendo tanto a

implícitas constataciones del tipo anterior como al carácter intemporal de

tales bocetos.

El modelo arcaico de sociedad libertaria, que nunca fue concebido

como parcial y pasajero sino como totalizador y definitivo,2

era concebible

en la medida que también lo fueran los proyectos insurreccionales y los

instrumentos orgánicos que le servían como sustento, los cuales tampoco

viven hoy su mejor momento.

La Revolución, en el sentido mítico que le diera la tradición

anarquista, es cada vez más una entidad inasible y, en el sentido estricto

de la experiencia histórica, un fenómeno infrecuente y de muy remotas

posibilidades; entre otras razones, porque los sujetos revolucionarios a los

cuales se les adjudicaba el protagonismo de las insurrecciones clásicas o

bien muestran síntomas de una ostensible degeneración o se encuentran

en estado permanente de transformación (léase, de flagrante integración al

sistema). Esta metamorfosis fehaciente del sujeto histórico ha dado lugar a

un sujeto carente de toda sujeción; es decir, a un no sujeto.

Paradógicamente, la resultante, es un sentimiento generalizado de ilusoria

autonomía y falsa emancipación.

No obstante, a pesar del patético escenario antes expuesto, nos

parece oportuno garabatear algunos apuntes iniciales que orienten

nuestros devaneos inmediatos. Esa es la razón de estas palabras y nada

más importante en tal sentido que reflexionar en torno al Poder, puesto

que el anarquismo no puede definirse si no es a partir de un estado

permanente de alarma y confrontación respecto a él.

1 Es necesario ser ponderados en este aspecto y admitir que no faltaron anarquistas que

no suscribieron enteramente este acto de fe. No obstante, nos parece obvio que esa no ha

sido la tónica ampliamente predominante.

2 No se nos oculta que esta afirmación es ampliamente discutible. Lo tradicional consistió

precisamente en lo contrario; es decir, los diseños libertarios de reconstrucción fueron

normalmente presentados como provisorios y sujetos a experimentación. Sin embargo, se

nos ocurre que tal extremo bien puede ser concebido como declarativo y apropiado a una

concepción que reaccionaba eruptivamente frente a la mera sospecha del dogma, pero

que en los hechos no llegó a pensarse en eventuales opciones alternativas. El Comunismo

libertario nunca estuvo exento de las formas acabadas de las utopías pre­enlatadas, como

elaboración racional anticipada de un no­lugar, de un orden perfecto (“La máxima

expresión del orden”) a materializar.

Digamos entonces, que el esfuerzo de recomposición de una crítica

anárquica se funda necesariamente en el reconocimiento de la historicidad

presente del Poder, lo cual está vinculado tanto con su distribución

institucionalizada a través de relaciones formales de dominación como con

su condición de estrategia –móvil, cambiante, reversible– asociada a ciertos

regímenes de producción de verdad.3

Esto último ya coloca la cuestión del

gobierno como un caso particular –el más importante, definitorio e

incluyente de los casos particulares, por cierto– y separando relativamente

las cuestiones referentes al Poder del concepto de soberanía, respecto al

cual, aunque en su variante crítica, el anarquismo clásico es todavía

excesivamente tributario.

Por otra parte, esto implica reconocer ya no sólo la gravitación del

poder político centralizado sino también, seguramente con mayor

relevancia teórica que la tradicional, la que ejerce la difusión caótica del

Poder en la sociedad. Lo que nos impone reubicar el problema del Estado,

de los espacios públicos y de la organización de la sociedad.

Al respecto, cabe decir que, así como el Estado generó en torno suyo

consensos inexistentes en el momento de la elaboración original del

anarquismo clásico, los volvió irrelevantes y transformó en etéreos los

espacios públicos diluyendo la política en una teatralización insustancial

de la decisión colectiva.

Es inconcuso lo endeble de ese simulacro del sufragio universal, la

participación ciudadana, la representación parlamentaria, la democracia

directa y algunas otras entelequias de similar calibre, cuando el propio

Estado ha sido sustituido en muchas de sus prerrogativas y en buena

parte de sus funciones instrumentales y simbólicas por corporaciones

financieras transnacionales y organizaciones supraestatales que

constituyen representaciones de una genuina concentración de Poder

iguales o mejores que la que expresara en su momento ese aparato

jurídico­político que el anarquismo clásico concibió como la sede natural

de las mismas.

3 Esto está obviamente inspirado en el trabajo de Michel Foucault, quien, a nuestro modo

de ver, aportó una caja de herramientas extremadamente útil para entender la vieja

sociedad disciplinaria (repleta de escuelas­internados, fábricas, hospitales, manicomios y

prisiones), sin embargo, de muy poco nos sirve para entender (y confrontar) la sociedad

contemporánea. Sin duda, sus investigaciones constituyeron en su momento la principal

referencia teórica de un proceso de reelaboración en torno al problema del poder;

referencia que, desde luego, dista mucho de ser canónica y acabada. Vid., de este autor,

Microfísica del poder, Saber y verdad y Genealogía del racismo; Las Ediciones de La

Piqueta, Madrid; 1979, 1991 y 1992, respectivamente.

Habrá que volver a puntear, por lo tanto, las atribuciones que los

Estados siguen reservando para sí en la era de la llamada globalización y

reubicarlas en un cuadro de antagonismos que ya no podrá ser

considerado de la misma forma que un siglo atrás ni puede ser contenido

por su mera representación territorial.

Del mismo modo, las sociedades contemporáneas y el aparente juego

de conflictos a que dan lugar, hoy se resisten a ser interpretadas a partir

de ese concepto central que alguna vez fue el trabajo. En sociedades

atravesadas por identidades múltiples, superpuestas y cambiantes, el

trabajo ha perdido la centralidad cultural e ideológica que le permita

seguir siendo el punto nodal desde el cual generar otros entendimientos

teórica y prácticamente pertinentes.

En estrecha relación con lo anterior, parece claro que el propio

esquema trazado por las clases sociales hoy forma parte de las categorías

históricas superadas. La clase ha adquirido una complejidad, una

diversidad y una segmentación interna que sólo puede ser concebida como

una pluralidad de clases que compiten e interactuán entre sí y que poco o

nada tienen que ver con aquel breve paisaje de polaridades perfectas que

alguna vez permitieron orientar sin demasiadas vacilaciones cualquier

estrategia de enfrentamiento. Las clases y sus luchas ya no pueden ser el

signo excluyente y ordenador sobre el que apoyar toda otra cavilación y

cualesquiera otras prácticas. Ahora habrá que aceptar una representación

social profundamente difusa de módulos intercambiables, en la cual las

clases sociales en su acepción clásica no constituirán ya su arquitectura

fundamental.

Todo esto nos remite a su vez a la imposibilidad de trazar tanto una

representación gráfica acabada de la distribución del Poder como, en

forma más abstracta todavía, un mapa de la sociedad en cuanto espacio

ordenado de lugares fijos, identidades inamovibles o atribuciones

inapelables.

En este plano, la crítica al discurso hegemónico –que últimamente

ha dado en llamarse “pensamiento único”– adquiere particular

trascendencia en la perspectiva del posicionamiento del denominado

postanarquismo; entre otras cosas, porque dicho pensamiento reactualiza

a su modo buena parte de la temática anarquista original, aunque ahora

canalizándola hacia una defensa del capitalismo como contrapunto de la

crítica del Estado y adulterando así la piedra fundamental que es la crítica

del Poder.4

4 Dos buenos ejemplos de este tipo de elaboración desvirtuada son, Nozick, Robert.,

Anarquía, Estado y Utopía; Fondo de Cultura Económica, México, 1988 y de Jasay,

Según el “pensamiento único” no hay duda que vivimos en el mejor

de los mundos posibles. Los tranquilizadores preceptos teórico­ideológicos

fundados en la libertad de empresas y mercados, en la democracia

parlamentaria y en la globalización se constituyen en la cosmogonía

irrefutable que nos advierte que el destino es ahora y de este modo y que

sólo cabe esperar la irrefrenable extensión de su definitivo imperio.

Ningún argumento detendrá entonces la locuacidad de los profetas

del presente y no habrá objeciones capaces de aplacar, siquiera por un

instante, su insensato panegírico.

Si la pobreza y aún el hambre continúan siendo el modo natural y

ominoso de vida de grandes multitudes, ello es y seguirá siendo así sólo en

tanto el capitalismo no haya cubierto con su bendito rocío la holgazanería

ineficiente de tales menesterosos, incapaces de comprender las

innumerables ventajas del ahorro y la inversión. Si guerras tribales o

implacables epidemias se ciernen sobre los pueblos más miserables del

planeta, la conciencia de los poderosos dormirá en paz gracias a los

"cascos azules" de las Naciones Unidas o a apresuradas remesas de "ayuda

humanitaria". Si las devaluaciones en cadena, los desequilibrios

financieros o el despilfarro de riquezas afectan a un grupo de países, no se

tratará más que de accidentes circunstanciales, errores meramente

administrativos o crisis de crecimiento que jamás permitirán poner en

duda el despliegue inmarcesible del progreso. Si el aire se vuelve

irrespirable, el agua intomable y la tierra improductiva, apenas si cabrá

esperar que un adecuado margen de rentabilidad constituya suficiente

acicate para que la innovación tecnológica se encargue por sí sola de la

crisis ambiental.

Si por otra parte, los despojos de la vieja nave del Estado se

desenmascara cada vez más como un crucero privado tecnocrático e

inaccesible, descaradamente corrupto, ello no tendrá nada que ver con

formas de integración y participación políticas que aun siendo

reconocidamente imperfectas no están sujetas ni soportan el más

irrelevante movimiento de crítica y superación. Si, en ese terreno, se

instala el vacío de representaciones instrumentales y simbólicas, ello no

será nunca el producto del complejo laberinto de mediaciones propio de las

democracias parlamentarias ni permitirá poner en cuestión el papel de los

partidos y sus estructuras de poder como articuladores de la "opinión

pública" y como agentes reales de decisión institucional en los menguados

niveles que todavía tolera el proceso de globalización.

Anthony, El Estado. La lógica del poder político; Alianza Editorial, Madrid, 1993.

Si por último, el llamado consenso de Washington, entre los

principales organismos multilaterales de crédito, es la verdadera voz de

mando del proceso de globalización, ello será presentado como una

consecuencia inevitable de la extensión del progreso, mientras la

hegemonizada circulación de hipercomunicación, culturas y servicios –y,

naturalmente, los flujos financieros que la acompañan– arrastra tras de sí

los últimos vestigios de autonomía, agudizando así la pérdida de sentidos y

el vacío existencial y reduciendo la realidad al recurso histórico que todo lo

explica: la apertura de una nueva era para una multitud de zombies

consumistas –saturados de Botox y esteroides–, idólatras de la ideología de

la felicidad y la esperanza, hijos prodigios de la positividad y el

rendimiento5

.

No hay duda entonces que vivimos en el mejor de los mundos

posibles y, quizás por eso, es incuestionable que el mundo se ha vuelto

decididamente insoportable y reclama pensar –una vez más o como

siempre– en los caminos de la sedición y en el concurso de la destrucción;

en la explosión de la rabia subversiva; en la Anarquía como fuerza negativa

emancipadora que excede todos los encasillamientos utópicos; en la

Anarquía como tensión disutópica; la Anarquía aquí y ahora. La Anarquía

como guerra permanente6

.

Potenciar ese impulso arrasador es la tarea. Avanzar en este afán el

objetivo. Para ello habrá que iniciar un periplo interminable de

experimentación, sin cartografías pre­enlatadas ni reivindicaciones vanas,

sin derramar una sola lágrima ante la muerte de los anquilosados relatos

emancipadores. Habrá que pensar contra el pensar. Tendremos que

hacernos invisibles, contagiarnos de rabia y asumirnos sujetos imposibles.

5 Evidentemente, estas conclusiones tienen su origen en las reflexiones de Byung­Chul

Han. Sin duda, en medio del nutrido elenco de estrellitas de la filosofía pop de la

modernidad tardía (Agamben, Bauman, Esposito, Hardt, Negri, Rifkin, Sloterdik y, Zizek,

entre otros críticos light del capitalismo postmoderno), este filósofo surcoreano se ha

puesto de moda y destaca como nuevo cartógrafo y excelente diagnósta de la sociedad

contemporánea pero, lamentablemente, sólo se limita al diagnóstico detallado y se niega a

echar mano del bisturí e intervenir. Véase, al respecto, Han, Byung­Chul; La sociedad del

cansancio, Herder Editorial; Barcelona, 2012 y, Topologie der Gewalt, Matthes & Setz

Verlag, Berlín, 2013.

6 Como es obvio, aquí retomamos la provocativa tesis de nuestro Pierre Clastres. Sobre el

tema, vid. el planteo de la “guerra permanente” como energía destructiva autónoma

(“fuerza centrífuga”) que impide la construcción del Estado, en Clastres, Pierre;

Arqueología de la violencia: la guerra en las sociedades primitivas; Fondo de Cultura

Económica, Buenos Aires, 2004 y, La Sociedad contra el Estado; Monte Ávila Editores,

Barcelona, 1978.

Nuestro mal­estar será el puerto de partida. El nos­otros la nave sin

capitán que surcará el desierto, sabedores que no hay nuevos mares que

explorar ni nuevas tierras a conquistar. Sólo un mundo que destruir.



