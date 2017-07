Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: @rtivisme Mexico.Carta pública de Fernando Bárcenas . Al compañero lo estan torturando en la carcel donde se encuentra, asi que se llama a la solidaridad internacionalista anarquista.



16 de julio de 2017, Reclusorio norte



Antes que nada quiero puntualizar que mi situación se ha tornado complicada en los últimos meses, desde que fui conducido a la zona 7 de C.O.C. como forma de castigo y represión a las acciones de protesta y organización que se venían practicando al interior de la prisión en conjunto con otros compañeros presos en este reclusorio.



Desde ese momento, 28/sep/2016, me he visto inmerso en una dinámica de

vida asfixiante en una zona de castigo, por lo cual ahora que llevo 9 meses segregado por motivos de seguridad institucional han crecido los conflictos debido a mis ideas y mi forma de ser y de actuar, lo cual

identifico como una forma de violencia de la institución hacia mi, pues

como frontalmente no pueden agredirme mediante su personal, ahora

utilizan a los presos para intimidarme y agredirme, una táctica muy

común en la cárcel; esto ya provocó diversos enfrentamientos en el área

donde me encuentro, por lo cual hago responsable a la institución y a

los encargados de administrarla de cualquier cosa que suceda a mi

integridad física y psicológica por ser los responsables de mantenerme

en esta situación.



Fernando Bárcenas

A partir de este viernes 14 de julio de 2017, Fernando Bárcenas está en

encierro total en su celda por orden de la institución, mientras el

acoso y violencia hacia él por parte de algunos internos afines a la

administración va en aumento; por lo que se hace el llamado urgente a

exigir que sea sacado de la zona de castigo por el riesgo latente que

representa para su vida, así como a hacerle sentir al compañero nuestra

solidaridad de diversas maneras; favor de dar difusión a esta

información.



Acá los datos del reclusorio (dirección, teléfonos y nombre del

director) para quienes deseen llamar, hacer envío de faxes o acudir al

centro:



Reclusorio Preventivo Varonil Norte: Calle Jaime Nuno no. 155, Colonia

Guadalupe Chalma, Cuautepec Barrio Bajo, C.P. 07210, Gustavo A. Madero,

Ciudad de México, Teléfonos: 5306 4540 / 5306 2540. Director: Enrique

Serrano Flores



Mas información en:

https://publicacionrefractario.wordpress.com/2017/07/20/mexico-carta-pub/

