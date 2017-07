Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Francia – Sabotajes solidarios de cerraduras en Besançon Aqui envio una informacion de lo que hacen lxs compañerxs anarquistas en Francia.



Viernes 14 Julio 2017



Estas últimas dos noches varias oficinas y agencias de esta sociedad mohosa recibieron una breve visita…



Las cerraduras de agencias estatales (X5), una oficina de una empresa de seguridad y un club deportido para gente rica fueron saboteadas con pegamento. Sólo nos hizo falta un puñado de palillos para los dientes, pegamento Superglue, y suficiente rabia y abnegación para llevar a cabo estas pequeñas acciones.



Solidaridad con les dos compañeres, Kara y Kréme, encarcelades por el fuego de un coche de los maderos el 18 de mayo de 2016 en el Quai de Valmy en París.



Mucha fuerza y coraje a la compañera Lisa, sentenciada a 7 años y medio por un robo a un banco en Aachen, que se encuentra encarcelada entre cuatro muros en Colonia.



Fuente

https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=17539

