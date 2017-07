Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: @rtivisme Ciudad de México: Ataque explosivo contra Episcopado Mexicano Ciudad de México: Ataque explosivo contra la Conferencia del Episcopado Mexicano



Después de media noche….



El 25 de julio de 2017 colocamos un artefacto explosivo hecho con dinamita, gas lp y butano en la conferencia del episcopado mexicano, ubicada en Calzada de los Misterios 26, Tepeyac Insurgentes, CDMX.



nI DIOS nI AMO!

Por cada tortura y asesinato en nombre de su Dios!

Por cada niÑx ultrajado por los curas pederastas!



En la tensión anárquica insurrecional!



Por el Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria,



Coatlicue



Fuente

https://es-contrainfo.espiv.net/2017/07/26/ciudad-de-mexico-ataque-explo/

