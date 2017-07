Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: corrupció i poder ecuador, en números III Ecuador, en números III Ecuador, en números III.



Este artículo tiene mucho de dramatismo como el anterior “Ecuador en números II” porque todavía son datos aproximados respecto a nuestra economía ya que el ministerio de finanzas dejo de publicar las cifras del fisco por algunos meses. El Presidente Lenin Moreno solicito ¡100 días! para dar a conocer la situación económica que el pueblo espera sean reales como ese “otros” que abarca el 21% del PIB, no se sabe si son misceláneos, gastos de representación o corrupción, etc.



No se sabe a ciencia cierta si la deuda pública sobrepasa los 50.000 millones de dólares o si ya se aproxima a los 60.000 millones de dólares o si esta estacionada en algo más de los 40.000 millones de dólares, es todo un dilema para la salud de la dolarización en el país así como van las cosas. ¿Cuál es el PIB? ¿Cuánto debemos en preventas petroleras, cuanto a China, de donde vamos a sacar dinero para incentivar la economía? Hoy estamos casados con las viviendas y eso está bien pero y ¿la agricultura, el turismo, el comercio, manufacturas, servicios, productividad y otros?



Después de meses de oscuridad económica por fin la proforma presupuestaria se dará a conocer el día 28 de julio del 2017 para que la Asamblea nacional la apruebe en 30 días; rige el presupuesto prorrogado del 2016 por las elecciones presidenciales y legislativas, es lo que reza en la Constitución.



En el año 2008 el presupuesto general del Estado era 17.626 millones de dólares; 2010-21.281; 2012-26.100; 2014-.34.300 y 2016-29.8.35 millones de dólares.



El gasto corriente en el año 2008-10.652 millones; 2010-1.3.294; 2012-18.8.31; 2014-23.401; 2016-17.412 millones de dólares.



Gastos de capital o gastos para obra pública año 2008-6.170; 2010-7.880; 2012-7.271; 2014-10.414 y año 2016-8287 millones de dólares.

De enero a junio del 2017 el fisco gasto 11.600 millones de dólares, 15% más que en el mismo periodo del 2016 porque el gasto en obra pública se incrementó .39% o 1.101 millones de dólares en infraestructura, salud, educación, vialidad. Estos gastos se duplicaron en marzo, mes de campaña electoral.



En enero se gastó 401.5 millones, marzo-917 Y junio 5.32 millones de dólares. El sueldo se incrementó 111 millones con relación al año 2016 dibujando las mismas curvas en enero, marzo y junio. En viáticos, eventos oficiales, gastos de mecánica, capacitación, herramientas, compra de celulares, bonos por eficiencia a los “jefes”, es decir los llamados “otros” entre enero y junio del 2016 se gasto 1.2 millones de dólares y en el mismo periodo comparado con el año 2016 el gasto subió 12.7 millones de dólares.



El pago de intereses creció 29% o 1.213 millones de dólares entre enero y junio, es decir 27.3 millones más que el primer semestre del año 2016. Según el Banco Central entre enero y marzo del 2017 por intereses de deuda se pagó 351 millones de dólares, nunca se había pagado tanto por intereses, los pagos fuertes en intereses se los hacía en junio y en diciembre no en los primeros meses del año, esto es lo que hace sorprendente al informe del Banco Central ¿Cómo será el pago de intereses en el segundo semestre del año? El pago de intereses de deuda será casi el mismo del primer semestre, será el 26% más que el año pasado más los 700 millones de dólares por las preventas petroleras. ¿Se renegociara la deuda con China y con los otros países? ¿Se acudirá a los organismos de crédito y se aceptaran sus condiciones? Esto es más importante que la proforma que solo nos indicara lo que vamos a gastar que no es lo mismo con lo que contamos de dinero.



Este segundo semestre será el de mayor desembolso para el fisco por los pagos de los décimos sueldos en los meses de agosto y diciembre, el año pasado para ese fin se destinaron 1.000 millones de dólares.



Por la reducción del IVA del 14 al 12% desde junio de este año, la eliminación de las salvaguardias en estos 6 meses se recaudó 600 millones de dólares y, si a esto le sumamos que el precio del petróleo 38-40 dólares el barril apenas nos alcanza para cubrir costos de producción porque el precio del petróleo para la proforma 2016 se lo cotizo en 35 dólares el barril no ayuda a los gastos del fisco que recurrió a la emisión de bonos y deuda externa.



Pésimos negocios la emisión de bonos al 8,9 y 10.75% de interés a un plazo entre los 6 y 10 años, las emisiones suma 7.250 millones de dólares, el actual gobierno seis días después de posesionado emitió bonos por 2.000 millones de dólares al 8,75 y 9,62% de interés.

Standard Poors bajo loa calidad crediticia soberana de ecuador de “B” a “B-“por la vulnerabilidad fiscal y externa del país.



Reducir el déficit fiscal es la meta este año, es toda una utopía bajar la cantidad de recursos adicionales que el gobierno requiere para cubrir los gastos si lo que se busca es, impulsar la economía del país, hay que invertir en el agro, producción, exportaciones, comercio, construcción, manufacturas, etc. La clave está en aumentar las exportaciones para que ingresen más dólares de los que salen con las importaciones, pagos de deuda e intereses.



La actual política económica produce déficit comercial por las restricciones, esta política no es nada conveniente para un Estado como Ecuador…en el año 2013 se exporto petróleo por 13.000 millones de dólares y esas divisas permitieron realizar importaciones masivas; en el año 2015 solo se exporto petróleo por 6.000 millones por la caída del precio y otras variables como el fortalecimiento del dólar y el gobierno para sostener el gasto fiscal recurrió al endeudamiento reduciendo las importaciones que aumento el déficit comercial.



Este tipo de proteccionismo incrementa los costos internos, se pierde competitividad y se agrava la relación con el comercio, las manufacturas que son fuentes importantes de empleo y recaudación fiscal.



Hay que fomentar las exportaciones, reducir los costos de producción, facilitar los trámites en todos los niveles de la burocracia enquistada en estupideces de poner trabas para decir que son buenos funcionarios públicos, reemplazar las divisas perdidas con el petróleo, firmar acuerdos comerciales con países a los que se les pueda vender bien y mejor, actualmente nuestros productos recorren casi 10.000 kilómetros para llegar a 156 países encareciendo los costos de exportación, mientras que los productos colombianos en promedio recorren 9.541 kilómetros para acceder a 183 naciones y los peruanos 10.101 kilómetros para 168 países.



Según la aduana los costos de exportación y logística para Ecuador, no son fijos ya que dependen del país al que llegan, al volumen, la cantidad de contenedores, refrigeración de la mercadería, etc. Pese a ello el promedio del costo del contenedor es de 1.800 dólares que incluye equipo y traslado por el canal de Panamá. El asunto es ¿Dónde están los principales destinos de los productos? Para Ecuador están a 8.662 kilómetros de distancia: Alemania, Vietnam, Europa, Estados Unidos, etc.



Hay que cambiar reglas como las de la plusvalía que solo ha frenado la construcción uno de los pilares de la economía, los datos revelan que el sector de la construcción cayó 7.3% por 7 trimestres consecutivos afectando al pueblo y a la clase media porque con la construcción cayo las ventas de las ferreterías, materiales de construcción, toda una cadena venida al piso con el desempleo por una ley torpe que solo refleja resentimiento social por parte del ex presidente Correa. La construcción aporta 10% del PIB nacional.



Raúl Crespo.

