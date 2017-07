Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: sense clasificar Fira Anarquista del Llibre de Lisboa Fira Anarquista del Llibre de Lisboa. 6, 7 i 8 d'octubre. Serà per cap-quadrats, serà per somnia-truites, però sabent que preservar algunes de les tradicions inventades paga la pena, tornem a organitzar la Fira Anarquista del Llibre de Lisboa. Comptant amb la

inestabilitat climàtica local de la tardor, però també amb l'efecte hivernacle global, la fira es realitzarà una vegada més a l'aire lliure els dies 6, 7 i 8 d'octubre.

Com cada any, llancem una invitació per a què ens acompanyeu amb les vostres editorials, distribuïdores, o aquelles velles ganes de difondre les veus de la subversió: perquè any rere any, dia rere dia, segon rere segon, tenim menys a perdre, i qualsevol foc de resistència contra la quotidianitat del domini es ja, en ell mateix, una petita gran victòria.



Si això us plau, contacteu-nos!

feiranarquistadolivro ARROBA riseup.net

https://www.facebook.com/feiranarquistadolivro/



[ES]

Será por terquedad, o tal vez por ingenuidad, pero sabiendo que vale la pena preservar algunas tradiciones, volvemos a organizar la Feria Anarquista del Libro de Lisboa. Contando con la inestabilidad climática pero también con el calentamiento global, la feria se realizará una vez más al aire libre los días 6, 7 y 8 de octubre.

Y como cada año lanzamos una invitación para que nos acompañéis con vuestras editoriales, distribuidoras, o aquellas bellas ganas de difundir la voces de la subversión: porque cada año, mes, día, minuto y segundo que pasa tenemos menos que perder, y cualquier foco de

resistencia contra la cotidianidad del dominio es ya, de por si, una gran victoria.



Contactadnos!

feiranarquistadolivro ARROBA riseup.net

https://www.facebook.com/feiranarquistadolivro/

