TQILA-IRPGF (Rojava) Ejército de Liberación e Insurrección Queer

Nosotras, las Fuerzas Guerrilleras Internacionales y Revolucionarias del Pueblo (IRPGF) anunciamos la creación del Ejército de Liberación e Insurrección Queer (TQILA), una subunidad dentro de las IRPGF compuesto por compañeras LGBT*QI+ así como otras que buscan abolir el género binario y promover la revolución de las mujeres, como así también una revolución sexual y de género más amplia.



Las compañeras de TQILA han visto con horror como las fuerzas fascistas y extremistas de todo el mundo han atacado a la comunidad queer y asesinado a innumerales miembros de nuestra comunidad alegando que somos "enfermas", "pecadoras" y "antinaturales". Las imágenes de varones gays que eran arrojados desde techos y otros, apedreados hasta la muerte por Daesh era algo que no podíamos vanamente mirar. Tampoco es sólo Daesh, cuyo odio a las personas queer, trans y otras no binarias lleva a acosos y ataques religiosos. Las conservadoras cristianas en el mundo occidental también han atacado a la comunidad LGBT*QI+ a lo largo de la historia en un intento de silenciar y borrar su existencia. Queremos enfatizar que queerfobia, homofobia, bifobia, lesbofibia y transfobia no son inherentes al Islam ni a ninguna otra religión, sino producto de las construcciones sociales heteropatriarcales. De hecho, conocemos a muchos musulmanes, judíos, cristianos, hindúes, budistas, etc, que empatizan y están abrazando a la unicidad, aquellas personas que están pasando disforia y algunos que son incluso queers, no binarios. Estamos en solidaridad con ellas contra el fascismo, la tiranía y la opersión. Además, repudiamos y luchamos contra los sentimientos conservadores y feudales anti-LGBT*QI+ dentro de la misma izquierda revolucionaria, tanto aquí como en el extranjero.



Nuestro compromiso de luchar contra toda autoridad, el patriarcado, la heteronormalidad opresiva, la queer/homo-, lesbo-, bi-, trans*fobia se vé fortalecido por los avances revolucionarios y las conquistas de la lucha de las mujeres kurdas. El hecho de que se imparta talleres civiles de Jineologi en los que se debate sobre los roles de género impuestos y la sexualidad resaltan aún más los avances de la revolución en Rojava y todo Kurdistán, con las mujeres que dan lucha por estos avances revolucionarios a pasos agigantados. Es esta necesidad, y el deseo, de fortalecer los logros de la revolución de las mujeres al mismo tiempo que avanza la lucha queer, que ha motivado a nuestras compañeres queer de las IRPGF para formar TQILA.



LIBERACIÓN QUEER!!! MUERTE AL CAPITALISMO ROSA!!

BASH SHOT BACK!! ESTAS MARICAS MATAN FASCISTAS!!

COLECTIVOS Y COMUNIDADES HORIZONTALES AUTOGESTIONADAS MILITANTES



POR LA REVOLUCIÓN Y EL ANARQUISMO QUEER!!! Clica la imatge per una versió més gran



