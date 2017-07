Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Entrevista a "Rebelde Anónimo", anarquista que lucha en las calles de Venezuela Una semana para la dictadura en venezuela... En los primeros días de julio fue detenido en la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, un compañero anarquista por participar en la defensa de su comunidad ante los ataques de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y funcionarios públicos adscritos al sistema de Metro de esa ciudad. Para preservar su integridad física usaremos el nombre de “rebelde anónimo”.



Conversamos con él después de salir del sitio de reclusión, actualmente está bien pero fue golpeado durante su detención y tiene orden de presentación una vez a la semana. Con la moral en alto, nos comenta sobre cómo ve esta rebelión popular.



- ¿Nos podrías comentar como fuiste detenido y si fuiste torturado?



° En la zona donde vivo los habitantes hacen su protesta a las cuales siempre he asistido y se han hecho de manera pacífica, jornadas médicas, de peluquería, sopas solidarias, trancas, van todo tipo de personas desde ancianos hasta niños.



Todo marchaba bien hasta que desde los talleres del Metro de Maracaibo salió un grupo de aproximadamente unas 30 personas varios con el uniforme del Metro para amedrentarnos; usaron piedras y nos dispararon, salimos corriendo del sitio obviamente ellos se pasearon por toda la zona acompañado con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tirándole piedras a las casas, apartamentos y carros. Mi detención fue una emboscada porque estamos dialogando con un poliregional diciéndole: “Nos están disparando y ese que estaba allá arriba en la pasarela del Metro con las piedras en una mano, en la otra tiene la pistola”.



Para nuestra sorpresa teníamos por la espalda a la PNB, ya todo parecía una batalla campal, lacrimógenas por todo el terreno, corrimos bastante pero la moto de la PNB buscaba arrollarme, la esquive de 2 a 3 veces hasta que por fin me detienen por el bolso que cargaba; en el piso me agarraron entre 5 PNB aproximadamente los cuales me golpean con sus cascos, me meten en el camión junto al otro detenido y nos dan unas patadas. Luego llega mi compañera y otra mujer detenida, nos llevan a un comando de la Guardia como a las 7pm. Allá nos sembraron evidencias, bombas molotov, un bolso con alambre de púas, también tenían los cascos de mi compañera y mío. A ella la soltaron en horas de la madrugada, a la otra chica en la mañana y a nosotros si nos dejaron.



Nunca nos leyeron nuestros derechos y no fue hasta el otro día que se me presto una llamada, la cual no hice yo, sino un guardia que llamo a mis familiares diciendo que me llevaran ropa para la reclusión.



- ¿Compartiste celda con otros detenidos?, ¿Cómo fueron las condiciones de reclusión?



° No nos metieron en una celda, el calabozo que hay en dicho comando estaba full, habían 40 personas por otros cargos ajenos a las protestas, a nosotros nos dejaron en el patio con esposas puestas, a las 5am nos despiertan para bañarnos; debo mencionar que no dormí en toda la noche, la angustia, impotencia me invadía, 5 minutos para bañarse todos los detenidos en el patio donde hay un hueco en el piso para orinar y defecar. En ese momento iba llegando una brigada anti motín, a la hora de bañarnos entran unos 4 guardias nos golpean en las piernas, glúteos y espalda diciendo: “Estos malditos guarimberos hay que dejarlos en una zanja, no se para que los traen para acá”



Hubo 2 menores de edad uno de 14 y otro de 17 años, los cuales también fueron golpeados y uno de ellos a la hora de la detención (el de 14 años) le echaron “Piroka” es el polvo o los cristales que llevan las bombas lacrimógenas, ellos sacan ese polvo y se los echan directamente a la gente y luego Agua para que penetre más, así causándoles alergias y daños en la piel.



Debo mencionar que fueron 5 días los que estuve detenido, los cuales pasamos en el patio bajo el sol, solo dos veces al día para ir al baño, eso si podíamos comer todo el día no había hora para comer, los familiares podían llevarnos comida a la hora que quisieran, también me robaron un almuerzo enviado por mis familiares y una cena, me entero ya cuando logro salir que me extraño que no había llegado la comida, Debo agradecer al Centro de Atención Manos Solidarias junto con gente de la sociedad civil que dieron donaciones para la comida de todos los detenidos por protesta, eso si nunca me falto la comida, había bastante y entre los detenidos los que no tenían nada, porque sus familiares no aparecían fueron los más beneficiados con este centro social. Estamos agradecidos por el apoyo.



- ¿Cómo afecto tu detención a tus familiares y seres queridos?



Mi madre es una persona con discapacidad, tiene 65 años y es una persona delicada de salud, afortunadamente supo ser fuerte y estuvo todos los días allá, pensaba bastante en su salud pero mi compañera es la mejor y ella la atendía muy bien, es en esos momentos que uno se da cuenta quienes son los verdaderos amigos y colegas; mucha gente de la zona donde vivo nos apoyó, tanto monetariamente, con las comidas y transporte. ¡Estamos muy agradecidos por su solidaridad!



- ¿Cómo es vivir en Maracaibo?



° Maracaibo es una ciudad difícil quizás el calor nos hace ser bastante irritantes, hay un descontento muy notable, la calidad de vida de los venezolanos cada vez pasa a ser peor, eso se nota en la gente, el maracucho es el típico barrigón como dicen por ahí y ahora se ve mucha gente delgada, que se ve que están pasando necesidades. Maracaibo esta activa con las protestas desde antes del 2014, no hay apatía en ese sentido



- ¿Por qué protestas?, ¿Qué te impulso a participar de forma decidida en las movilizaciones?



° Llevo protestando desde hace varios años, siempre en el anonimato no me gusta el protagonismo, ni llevar méritos por nada, salgo porque estoy cansado de esta situación, estoy cansado de que tenga que rebuscar entre marañas y marañas para conseguir más dinero para comprar solo la comida para el día a día. Estoy cansado de vivir en país militarista donde ellos tienen todo y nosotros que somos los que con nuestros impuestos le damos de comer a ellos nos traten tan malditamente.



Doy mis puntos de vista en cada protesta que voy, no podemos hablar de anarquismo ahí ya que la gente no anda pendiente de eso, los verdaderos rebeldes los que ponen el pecho detrás de un cartón. La mayoría que he visto solo quieren salir de este gobierno y no les importa quien coño venga luego, solo salir de esta cuerda de ineptos corruptos, hay mucha solidaridad en las protestas, todos somos iguales, somos hermanos de lucha.



- ¿Valió la pena?



° Siempre vale la pena pelear por tus derechos, así debería ser siempre, nuestro descontento debe demostrarse y debe quedar claro que no podemos quedarnos con miedo, hay que intentarlo.



- ¿Consideras que después de 100 días estamos en presencia de una Rebelión Popular?

° Hoy 10 de julio del 2017, pienso que estamos cada vez más cerca de una Rebelión Popular, ya que los "Guerreros" cada día se desvinculan más de la MUD y de cualquier partido, están hartos de negociaciones chimbas o tratos que solo benefician a los partidos de la MUD. Hoy puedo decir que gracias a este gobierno se creó una juventud rebelde, con experiencia en calle y que sea el gobierno que venga van a tenernos ahí, contra ellos, preparados y listos para defender nuestros derechos y libertades.



- ¿Qué opinas sobre ese cliché de que no deberíamos apoyar las protestas por que eso beneficia a la “derecha”?



° Es lo más estúpido que he leído y escuchado, yo no salgo para hacerle juego a la MUD, que vayan a una protesta y le pregunten a los chamos que resisten en una protesta con qué partido están y verán que te dicen. Cada día se desvinculan más de partidos políticos.



- ¿Cómo ves el silencio de muchos anarquistas sobre lo que acontece en Venezuela?



° Últimamente me he sentido más desmotivado con respecto a "anarquistas" la gran mayoría solo se quejan por redes sociales, y dicen que no salen por que hay grupos como Renacer Nacional que son fachos, que son politiqueros que se le hace juego a la derecha, pero no es eso.



¡HAY QUE LUCHAR POR NUESTROS IDEALES!, no importa quienes estén allá, organízate lucha a tu manera, con la gente que quieras pero no seas cómplice, no seas crítico de la nada, no seas un “anarco Windows” como una canción del Noi del Sucre, ya basta de indiferencia y de ver hermanos caídos, hay que luchar.



- ¿Cuál debe ser la postura de los anarquistas a futuro?



° Es hora de que los anarquistas tomen el camino correcto de la historia, se pongan en la calle a luchar contra el militarismo, contra el hambre, contra la corrupción, contra las injusticias por lo que vociferan tanto en fanzines, canciones y escritos poéticamente armados tirándoselas de intelectuales. Es el momento que los anarquistas venezolanos tomen las calles con un mensaje claro y se unan a esas filas de resistencia.



También espero que se cree un bloque serio entre los anarquistas como lo que iba a ser la RA (Red Anarquista), pero de verdad, no solo que me pasen fanzines ni las canciones de la banda del otro; NO, que se creen en verdad frentes o movimientos anarquistas que sirvan para la lucha. Hay que meterse en barrios, consejos comunales, en tu comunidad y a todos decir por que luchamos, este es el MOMENTO, ya que el país está totalmente dividido y hoy en día no es en dos pedazos si no en varios y debemos aprovechar ese espacio para decir quiénes somos, qué queremos y por qué luchamos.

