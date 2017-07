Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Escrit de la companya presa a Alemanya Queridxs compañerxs,



me gustaría agradeceros de nuevo vuestra solidaridad y el apoyo que habéis expresado, de distintas formas, desde el inicio y especialmente durante este juicio, tanto dentro de la sala de los juzgados como desde la lejanía.



En tantos momentos estos gestos me han regalado energía y calor y, evidentemente, alentaron mi convicción de que la lucha siempre seguirá, en cualquier condición e independientemente de los obstáculos que se pongan en el camino.



Justamente porque sé exactamente cómo funciona la justicia y la manía persecutoria del Estado, y ya que en este juicio el tribunal, la fiscalía, los maderos y la prensa necesitaban culpables, siento un montón de rabia. Una rabia hacia ese mundo miserable y totalmente desigual en el que se nos impone el derecho de los poderosos. Una rabia hacia ese sistema del castigo, de la opresión y del confinamiento de todxs aquellxs que no caben en él. Una rabia por toda la manipulación, la farsa y la mentira con que se alimenta la opinión pública… y por supuesto, más rabia por tantas otras cosas.



Esta vez me ha tocado a mi, pero en otros momentos les tocará a otrxs y tal vez incluso a cada unx de nosotrxs, especialmente quienes siguen su camino con dignidad y fuerza. Pero no dejaremos que nos doblegue el Estado y sus secuaces.



La cárcel nunca es el final; estas condiciones agravadas nos animan todavía más a seguir defendiendo la vida y los valores que representamos.



La lucha continúa, – tanto aquí dentro como fuera-, hasta que se derrumben todas las prisiones y todas las formas de dominación y autoridad queden destruidas.



¡Muchísima fuerza y solidaridad a todxs lxs compañerxs presxs y perseguidxs en todas partes!



Libertad para todxs.



Lisa



Junio de 2017





---------------------------------



Recordem que aquesta es la direcció per escriure a la companya:



Lisa, nº 2893/16/7

Justizvollzuganstanlt (JVA) Köln

Rochusstrasse 350

50827 Köln (Germany) Mira també:

https://solidaritatrebel.noblogs.org/



This work is in the public domain afegir comentari ...