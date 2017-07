Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: laboral La CNT en “paradelo” más que dudoso Clica la imatge per una versió més gran

Lástima que el anarcosindicalismo esté de horas bajas cuando más se le necesita. ¿Cómo verían los veteranos compañeros la trayectoria que está siguiendo la CNT? Las luchas internas llevan tiempo carcomiendo una organización que había sido un ejemplo a seguir. Los “principios” se pierden porque la “táctica” imperante tiene como principal “finalidad” interpretar los estatutos según convenga. ¿Que no se podían dar nuevas interpretaciones a los acuerdos para manipularlos? Pues se cambian en otro Congreso previamente amañado. Algo parecido a la mítica frase de Marx: “estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”. Y conste que me refiero a Groucho (el cómico estadounidense), no al otro (el payaso alemán). Digo yo, ¿no será que los que han cambiado los estatutos a conveniencia durante los últimos años son seguidores del Marx germano? No es para tomárselo a risa, podría ser.

Parece que sus dirigentes (sí, sí, he dicho dirigentes) no han tenido bastante desplumando a la CNT utilizando viejas tácticas y a su Gabinete Técnico Confederal (GTC). Me recuerdan al legendario ejército de Aníbal y a sus elefantes. Han pisoteado lo poco que queda de la Confederación y últimamente se les ha visto sacar sus trompas más allá de los Pirineos para intentar hacer lo mismo con la AIT. ¿Querías arroz? ¡Pues toma dos cucharadas!

La militancia se recompone pero la historia se repite y nuevamente tocará aprender cómo se convive en una organización bicéfala (veremos si la cosa acaba en los juzgados) con la salvedad de que para mayor sonrojo hoy se puede vomitar la bilis confederal por la red. Gracias a eso cualquiera puede enterarse de que una parte de los sindicatos desfederados, autoescindidos (o como quieran etiquetarse) se están reorganizando para redactar unos estatutos nuevos que gocen del beneplácito de la AIT de siempre y no de la sucedánea que los “desfederadores”, “oficialistas” (o como quieran legitimarse) están intentando crear.

¿Alguien lo ha entendido? Si tu respuesta es NO, “compóstela” como puedas llamando directamente a sus dirigentes. En www.cnt.es/directorio aparecen sus teléfonos particulares (no es coña, aprovecha y compruébalo que todavía no han puesto teleoperadores). Los he encontrado mientras buscaba información relacionada con lo que está pasando pero no hay manera, la CNT que se esconde detrás de esa web es muy pulcra que “limpian” cualquier rastro de las purgas que realiza. Normal que entre las críticas que está recibiendo por culpa del malhacer de su secretariado sobresalga la afirmación de que la CNT acabará en un “paradelo” más que dudoso (sí, he dicho “paradelo”).

A ver si difundiendo esta opinión por otros medios tengo mayor suerte y no se me censura. No sería la primera vez.

