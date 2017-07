Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder censura, soborno e intimidacion, lo ultimo del proces y sus adlateres. la censura, el soborno y la intimidacion las razones del proces. http://www.publico.es/politica/gregorio-moran-articulo-censurado-gregorio-moran.html

This work is in the public domain afegir comentari ...