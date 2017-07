Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Un hombre con una motosierra hiere a al menos cinco personas en Suiza Al menos cinco personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras ser atacadas por un hombre con una motosierra eléctrica, según ha confirmado la policía, en la ciudad de Schaffhausen (cerca de la frontera con Alemania). La prensa suiza indica que le ataque ha ocurrido en un restaurante de Mc'Donalds. Todos los heridos han sido trasladados al hospital para ser atendidos de las heridas causadas por la motosierra. Clica la imatge per una versió més gran

Las autoridades suizas han confirmado que el sospechoso ha sido identificado y que ha encontrado su coche, aunque él permanece huido, y que "no se trata de un ataque terrorista".



La policía ha efectuado un enorme despliegue policial en gran parte de la ciudad vieja para capturar al atacante.

Varias ambulancias se han desplazado al lugar e incluso un helicóptero medicalizado. Las autoridades han aconsejado a la población evitar el centro de la ciudad y estar alerta ya que el sospechoso está huido y armado.

