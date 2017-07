Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió discriminación por cuestión de "género" La desigualdad en el trato por cuestión de "género" caracteriza el sistema judicial y condiciona los derechos de las personas Clica la imatge per una versió més gran

La falta de atención, asistencia y justicia son algunas de las vulneraciones de derechos humanos que comete el sistema judicial en general y el "palacio de justicia" de Vitoria-Gasteiz en particular cuando un hombre denuncia una violación cometida por una mujer. La discriminación jurídica contra el "género" masculino cuando éste es victima de violencia sexual es una constante del sistema judicial que favorece la impunidad de la mujer violadora en la sombra. La desigualdad en el trato por cuestión de "género" caracteriza el sistema judicial y condiciona los derechos de las personas a si se es mujer o si se es hombre. Cuando somos victimas de violación los hombres no tenemos los mismos derechos ni la misma asistencia que las mujeres, eso entre otras cosas favorece la impunidad de las violadoras que cometen delitos contra la libertad sexual y deja a las victimas masculinas desamparadas, cuando no sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes por el propio sistema judicial.



Raúl Ibañez de Garaio



-a 24 de julio de 2017





NO MÁS IMPUNIDAD:

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/513745/index.php

