que pagui pujol

A la cita no acude Saina el batería," Que le disculpes, pero dice que os den por el culo a tí , a el PAIS y a todos los medios de comunicación". justifica el Gos (Barcelona 1967), disculpando a su amigo.El Gos y el resto de la banda han llegado puntual al bar de la CGT.Y charla entre cervezas con el guitarra, Damned(Barcelona 1963) y el Poly(Barcelona 1967), el bajista de L´odi Social, banda inmprescindible para explicar la hostoria del punk español y la lucha social de la Barcelona rebelde de los 80.



La historia del grupo es la historia de una época en Barcelona marcada por bares como lo Guarros en sta.Maria del Mar, conciertos de los Toy Dolls y Siniestro Total en el viejo Zeleste, peleas con skins en la puerta del Café Voltaire o en los Mensakas,recuerdos de las primeras casas ocupadas y de conciertos anfetamínicos en la Plaza del Canasto Volador o Angel Pestaña de grupos juveniles llenos de rabia como Frenopatics, distrito V,Disturbio etcetcetc.

Para toda una generación juvenil obrera catalana es casi imposible no haberlos vidsto tocar en alguna de las innumerables fistas mayores, oen el histórico NICARAGUA ROCK en el Palacio de los Deportes ante 10.000 personas.

El nombre del grupo aunque inicialmenet se puso en castellano (odio social) en seguida puesto era tal el odio que se tenia al estado español que se cambio al mismo en catalan como signo de rebeldia y afirmacion.

Algunos de sus temas mas famosos fueron: Autobús N 13, Gossos de Cuadra, o la "Fiesta Nazional".



Activos en los movimientos alternativos_Poly y Saina, por ejemplo, fueron detenidos en 1984 en la primera ocupación de un inmueble por motivos ideologicos autogestionados en Barcelona-discrepan ante4s de contestar si la situacion del país ha ido a peor o no."Yo creo que sí, que la cosa esta peor y la represión sigue en la calle"dice Gos."Pues yo creo que estamos mejor, jodidos pero vivos y en la lucha.Nos hemos reafirmado en nuestras ideas. en nuestra manera de pensar y seguimos en la pelea" dice el Poly.¿Te imaginabas que un dia veriamos a David en el Parlament?" pregunta Damned, Hablando de David Fernández."Yo creo que se ha mejorado en mucho, pero a golpe de sudor, sangre y lágrimas, nos queda ese orgullo tocamos mil veces por mil cosas y continuamos tocando no como L´Odi pero por separado 20000 causas"

