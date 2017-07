Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: sense clasificar Portes obertes i sabotatge al metro Sant Pau / Dos de Maig Aquest matí l'estació del metro de Sant Pau / Dos de Maig (sortida Cartagena) ha sigut sabotejada.

2 portes obertes, totes les màquines per picar i comprar bitllets inutilitzades, uns quants cartells en solidaritat amb la vaga de metro enganxats a les parets, 2 càmeres de vigilància tapades i una pintada que deia "cola't".

