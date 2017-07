Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia De Gaulle/Macron Los resultados de la encuesta publicada este domingo por “Le Journal du dimanche” marcan el fin del sueño de En Marcha. Macron no es de Gaulle. Todo auguraba el ascenso al Olimpo de un hombre de Rothschild que había fracasado como ministro de Economía de Hollande. Los resultados del barómetro Ifop- JDD eran presentados así por “Europe 1- JDD”el pasado 24 de junio : “Barómetro Ifop-JDD. Le couple exécutif culmine à des sommets de popularité”: http://www.lejdd.fr/politique/barometre-ifop-jdd-le-couple-executif-culm

El artículo explicaba que presidente y primer ministro alcanzaban, cada uno, una tasa de aceptación de 64%. Una subida de dos puntos con respecto al mismo barómetro del mes precedente.

El optimismo se rompió este domingo por los resultados obtenidos por el nuevo barómetro y publicados por el mismo medio: http://www.lejdd.fr/politique/popularite-les-reformes-vont-elles-aider-o

La aceptación del presidente francés cae 10 puntos, la mayor caída, a principios de mandato de un presidente de la República francesa, después de la sufrida, en las mismas circunstancias, por Chirac.

Sin embargo, la política internacional de Macron ha alcanzado los laureles, con la complicidad de Merkel y Trump. Aún no se ha apagado el resplandor de este 14 de julio.

Sí, el secreto de de Gaulle era la “grandeur de la France”, pero Macron ha minimizado la complicidad del general con l@s frances@s. El fundador de la V República no era sordo a las voces de la Francia social.

Macron solo es sensible a las demandas del poder financiero. No aprendió de su fracaso en la tentativa de la reforma laboral, que fue la última gota que colmó el vaso de la caída de Hollande.

Ignoró los resultados de encuestas que le advertían cuando estaba gozando de los laureles: L’Express del 5 de este mes se lo recordaba claramente: “Discours de Macron et Philippe: les Français pas convaincus selon un sondage”: http://www.lexpress.fr/actualite/politique

Solo uno de cada cuatro franceses se declara convencido por los discursos del presidente de la República y del primer ministro según una encuesta de Harris Interactive pour RMC et Atlantico, publicada este miércoles

Una cosa es el circo y otra presentar el proyecto de gobierno en la Asamblea Nacional.

