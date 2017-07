Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació Necessitem Cartells d'Immobiliaria! Ja s'acosten les Festes de Gràcia! Les primeres festes de Ca La Trava!

Necessitem ajuda per guarnir, ens falta material i gent. Clica la imatge per una versió més gran

Hi ha una plaga a Barcelona! Una plaga que s'esten sense fre. Hi ha immobiliaries a cada carrer i cada cantonada. Les immobiliaries encara no tenim forces per arrencarles, però els seus cartells si!



A la Trava aquestes Festes de Gràcia guarnim i necessitem material. Pintura de qualsevol color, làmines de fusta fina i cartells d'immobiliaria.



Si ens porteu un cartell d'immobiliaria us convidem a una birra!

