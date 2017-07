Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Re-estructuració de CNT-AIT Re-estructuració de CNT-AIT Clica la imatge per una versió més gran

Comunicat del Congrés de la CNT-AIT a tots els treballadors i lluitadors



A tots els anarcosindicalistes i simpatitzants.



Des de diversos sindixcats de la CNT-AIT que van marxar de l´ara anomenat "CNT", al costat d´altres que segueixen en ella però mantenen una postura crítica, així com molts que van ser expulsats o purgats per les seves denúncies d´irregularitats comeses, ens hem reunit a Villalonga del 13 al 16 d´ abril de 2017, al Congrés de Reestructuració de l´organització anarcosindicalista.Volem comunicar a l´opinió pública en general els motius i resolucions del nostre Congrés i realizar una crida per unir-se a la nostra organització per potenciar l´anarcosindicalisme revolucionari, antiaautoriatri i emancipador.

Motivacions:En els últims anys el que ara s´anomena "CNT" ha anat patint una deriva ideológica en tots els sentits, sofrint amb aixó una serie de situacions escandaloses, on s´ha fet frecuent l´absència d´assamblees, la roptura del pacte confederal i del federalisme, la manca de sdolidaritat;la inexistencia de transparencia, decisions ejecutivistes dels comités, compra de vots, falsificacions d´acords, comités que veten a sindicats o propostes d´aquests,centralismei fins agressions.Aquesta deriva ha prodüit una evident debilitat an tal CNT que quansevol pot comprobar:necessita de remunerats per absència de militants, inacpacitat de publicar el periòdic CNT,reducció del nombre de sindicats a la confederació...Però sobretot, ha provocat un fet greu que és l´expulsió de CNT per l ´AIT

