LLegan los libros a la República Dominicana

Tenemos el placer de anunciar que los libros que recopilamos ya han llegado a su destino en República Dominicana.Ahora los compas de allá se encargaran de organizar y gestionar su préstamo y difusión.Más adelante harán un comunicado que transmitiremos por esta y otras vías.

Desde el SOV de la CNT de Aranjuez, agradecer una vea más a sindicatos, editores, distris, individualidades y en definitiva a todos y todas aquellas que han hecho posible qie la difusión libertaria de este "pasito".

Salud y difusión de la idea!!

