Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes CNT Vigo abre conflicto con la cafeteria andiamo CNT-VIGO ABRE UN CONFLICTO CON LA CAFETERIA ANDIAMO A estas alturas, todos y todas sabemos, que en la hostelería la explotacióm más salvaje campa a sus anchas, y mucho más si cabe, cuando aparece el buen tiempo, con contratos no solo de estacionalidad, si no que las condiciones laborales y económicas empeoran aún más, de lo que ya de por si debería ser soportable para los trabajadores del sector.

Este es el caso de la Cafetería Andiamo, en la carretera de Camposantos nº 372, en Vigo,del que es propietario Marcelo Misa, aunque como no, utiliza una empresa pantalla llamada Olecramisa S.L, en la que nuestro compañero Tino, empezó a trabajar en abril con contrato de jornada completa, y muchas promesas por parte del propietario, tanto económicas como de futuro laboral, pero la realidad como siempre, suele ser distinta, jornadas agotadoras de hasta 60 horas a la semana, un solo día de descanso semanal y trabajando todos los festivos, vaya nada nuevo bajo el sol del negocio hostelero vigués, pero como si esto no fuese poco, llegado los primeros días de mayo, este empresario Marcelo, le empieza a dar excusas y largas sobre el día de cobro, hasta que después de pasadas 2 semanas le dice a nuestro compañero que seguro seguro cobrará a finales de mayo o primeros días de junio, o sea,casi dos meses sin cobrar, trabajando gratis y con pocas expectativas o nulas de cobro.Viendo que no tiene intención de pagar lo que adeuda a nuestro compañero este elemento, abandona el puesto de trbajo por impago de salarios, y hasta hoy a mediados de julio, continua dando largas o excusas vagas.

CNT-Vigo, no va a permitir que este tipo de "gente", se vaya de rositas y va a utilizar todas las herramientas en su mano, para que abone los casi 2500 euros que le debe a nuestro compañero, no solo no ha cobrado ni un euro por su trabajo sino que ha tenido que poner dinero de su bolsillo para ir a trabajar desde Pontevedra, que es donde reside nuestro afiliado Tino.

Este sindicato, no va a parar hasta el triunfo total de todas las reivindicaiones, más que justas, con la acción directa y la solidaridad, por que si nos tocan a un@ nos tocan a tod@s.



MARCELO, PAGA LO QUE DEBES!



CNT-VIGO EN LOITA!!

This work is in the public domain afegir comentari ...